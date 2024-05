Escolhido para a vaga de Abel Ferreira no Qatar custa R$ 45 milhões por ano e foi campeão

Nuno Almeida foi o escolhido pelo Al Sadd para a vaga que seria de Abel Ferreira; português venceu a Copa do Emir no país

O escolhido para o lugar que seria de Abel Ferreira no Al Sadd, do Qatar, foi o português Nuno Almeida. No país desde março de 2024, o lusitano custa € 8 milhões (R$ 44,86 milhões na cotação atual) por temporada aos cofres do clube, como soube a GOAL. Ele ainda foi campeão da Copa do Emir do Qatar.

O título foi conquistado nesta sexta-feira (24), diante do Qatar SC. O gol da vitória foi anotado pelo meio-campista Mateus Uribe, colombiano de 33 anos que passou por América, do México, e Porto, de Portugal.

Contratado para o cargo de técnico do Al Sadd em 14 de março deste ano, Nuno Almeida tem contrato com o clube até 30 de junho de 2024. O treinador português ainda não tem uma definição sobre a próxima temporada à frente do clube.

