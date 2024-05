Os convocados da Escócia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Classificada no Grupo A, a Escócia pré-selecionou 28 jogadores para o torneio; confira

A Escócia anunciou uma lista de 28 jogadores pré-convocados pelo técnico Steve Clarke para a Eurocopa 2024. O grupo iniciará os treinos no dia 31 de maio e fará um amistoso contra Gibraltar, dia 3 de junho, e a Finlândia, no dia 7 do mesmo mês. Dois dias depois, o treinador terá que fazer dois cortes na convocação para chegar em 26 jogadores que serão inscritos na Euro.

A Escócia já esteve em três Euros, mas nunca chegou à fase de mata-mata e o seu único objetivo para a Eurocopa 2024 é ter essa conquista. Eles estão mais fortes mentalmente e são, sem dúvida, uma equipe melhor do que três anos antes, tendo terminado em segundo num grupo de qualificação difícil, batendo a Noruega e a Espanha pelo caminho.

A equipa de Steve Clarke terá a honra de abrir o torneio frente à anfitriã Alemanha, em Munique, e também enfrentará a Suíça e a Hungria no Grupo A. Está longe de ser um grupo fácil, mas dado que terminar em terceiro pode ser suficiente para chegar às oitavas de final, está bem ao seu alcance. Mas quem será encarregado de levar a Escócia adiante?

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!