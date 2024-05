Cruzeiro tenta Kaio Jorge por empréstimo, mas teme concorrência

Mineiros entendem que há muitos interessados na contratação do atacante de 22 anos no mercado da bola

O Cruzeiro apresentou uma proposta pela contratação de Kaio Jorge, da Juventus, da Itália, por empréstimo, como soube a GOAL. A oferta tem opção de compra ao término do compromisso. O interesse no jogador foi inicialmente publicado pelo jornalista Heverton Guimarães.

Os moldes da oferta cruzeirense ainda são mantidos em sigilo, mas os mineiros tentam convencer os italianos sobre a liberação do atleta. A aposta cruzeirense é para a recuperação do jogador na Toca da Raposa II.

O Cruzeiro não é o único interessado em contar com Kaio Jorge no elenco. Outros clubes fizeram contato pelo centroavante de 22 anos, que defendeu as cores do Frosinone, também da Itália, na última temporada europeia.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!