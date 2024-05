Cruzeiro envia intermediário para tentar liberação de Thiago Mendes no Qatar

Empresário Paulo Pitombeira viaja a Doha, no Qatar, para negociar a contratação do meio-campista de 32 anos no mercado da bola

O Cruzeiro autorizou o empresário Paulo Pitombeira a negociar com o Al Rayyan, do Qatar, a liberação de Thiago Mendes no mercado da bola, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse do clube foi inicialmente divulgada pelo ge.

Os mineiros querem a liberação imediata do meio-campista e tentam o acordo em definitivo. O volante de 32 anos tem contrato com os cataris até 30 de junho de 2025, mas está disposto a voltar ao Brasil nesta janela de transferências.

O empresário Paulo Pitombeira tenta ajustar detalhes para que a negociação avance e tenha um desfecho positivo para os mineiros. O CEO do futebol cruzeirense, Alexandre Mattos, é quem terá a incumbência de finalizar as tratativas pelo meio-campista no mercado da bola.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!