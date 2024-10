Corinthians vai jogar a Copa do Brasil de 2025?

A falta de desempenho no Campeonato Paulista coloca o Corinthians em risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2025

A Copa do Brasil é mais do que apenas uma competição; ela representa uma oportunidade crucial para os clubes brasileiros em termos financeiros. Com a maior premiação do país, o torneio atrai a atenção de todas as equipes, uma vez que o campeão pode receber uma quantia significativa, como os R$ 73,5 milhões destinados ao vencedor deste ano. Essa cifra supera em muito os prêmios oferecidos em outras competições, como o Brasileirão.

No entanto, essa disputa também traz desafios, especialmente para grandes clubes como o Corinthians, que enfrenta a possibilidade de não se classificar para a próxima edição do torneio. A situação do time é delicada, já que sua performance no Campeonato Paulista deste ano foi abaixo das expectativas, o que pode resultar em não participar da Copa do Brasil de 2025.