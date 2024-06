Como Neymar acompanhou a final da Champions League e título do Real Madrid com brilho de Vinícius Júnior

Atacante está na Arábia Saudita, onde comemorou recentemente o terceiro título da temporada com o Al Hilal

Em fase final de recuperação da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco, Neymar esteve de longe acompanhando a grande decisão da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Madrid.

Na Arábia Saudita, o camisa 10 do Al Hilal, que comemorou na sexta-feira seu terceiro título na temporada, fez questão de deixar um registro especial a alguns brasileiros do elenco pelo 15º título europeu do clube madrilenho.

Abaixo, a GOAL detalha isso um pouquinho melhor...

