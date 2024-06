Como assistir à CazéTV em televisão, celular ou notebook?

Descubra como acessar a CazéTV, em diferentes dispositivos e acompanhar a programação ao vivo e gratuita pelo YouTube e Twitch

A CazéTV, plataforma de streaming criada pelo jornalista Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode, conquistou o público com suas transmissões descontraídas de grandes eventos esportivos. Desde a estreia em 2022, durante a Copa do Mundo, a CazéTV já transmitiu diversos jogos e programas, conquistando um lugar de destaque entre os principais detentores de direito de transmissão brasileiros.

Com Eurocopa e Jogos Olímpicos de Paris no calendário de 2024 do canal, confira como acessar e não perder nenhum evento.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!