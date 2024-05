Atlético-MG mantém ideia de transformar Paulinho na maior venda do clube

Atacante de 23 anos tem contrato até dezembro de 2026 e multa rescisória avaliada em R$ 328 milhões

O Atlético-MG quer transformar Paulinho na maior venda da história do clube. Ainda não há propostas para que ele deixe a Cidade do Galo no mercado da bola, mas a diretoria pleiteia receber um valor semelhante ao da saída de Bernard, em 2013, como soube a GOAL.

Na ocasião, os mineiros negociaram o meia-atacante para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por € 25 milhões (R$ 75 milhões à época). A ideia é que os números atinjam cifras semelhantes. O Galo gostaria de receber cerca de € 25 milhões (R$ 136,61 milhões na cotação atual) pelo atacante de 23 anos.

A diretoria entende que Paulinho é um jogador promissor e com bom potencial de venda para o exterior, especialmente para a Europa, mesmo que já tenha atuado por quatro temporadas pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.

