Athletico-PR avalia contratação de atacante ex-São Paulo

Jogador de 24 anos pode chegar à Arena da Baixada de forma gratuita; negociação será avaliada por estafe do atleta

O Athletico-PR avalia a possibilidade de contratação do atacante Jonas Toró no mercado da bola, como soube a GOAL. Houve um contato inicial do clube com o estafe do atleta a fim de entender o que seria necessário para tê-lo no elenco comandado pelo técnico Cuca.

O jogador pertence ao Panathinaikos, da Grécia, e está emprestado ao Botafogo-SP até 30 de junho de 2024. Ele teria que voltar ao futebol grego no início de julho, mas é possível que siga no Brasil ao fim do contrato de cessão. O vínculo do atleta com os europeus se encerra em junho de 2025.

Ainda são estudadas as alternativas para que o atleta siga no Brasil e faça a mudança para a Ligga Arena, a antiga Arena da Baixada, na próxima janela de transferências.

