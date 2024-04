Antigo alvo do São Paulo, zagueiro brasileiro recusa oferta de renovação com CSKA

Willyan Rocha também chegou a ser avaliado no Flamengo, mas alto valor imposto pelos russos impediu o avanço nas conversas

O zagueiro brasileiro Willyan Rocha recusou a primeira oferta de renovação de contrato do CKSA, da Rússia. As conversas entre as partes seguem, mas o jogador não descarta ouvir propostas de outras equipes, conforme soube a GOAL.

O contrato de Willyan vai até junho de 2025, mas por ser um dos destaques da equipe, os russos querem estender antes mesmo da janela de transferências do meio do ano. No futebol brasileiro, o zagueiro esteve perto do São Paulo, em 2022, e chegou a ter conversas com o Flamengo em meados de 2023.