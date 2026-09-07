Palpite Vitória x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 07/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Vitória x Grêmio, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7), às 20h.
Melhores palpites para Vitória x Grêmio
- Empate, com odds de 3.25 na Brazino777
- Mais de 1.5 gols, com odds de 1.35 na Brazino777
- Grêmio marca primeiro, com odds de 2.45 na Brazino777
Grêmio defende tabu de mais de 10 anos sem perder para o Vitória.
*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momento das equipes
A sinergia entre time e torcida está por um fio no Vitória, que acaba de ser eliminado pelo Vasco com duas derrotas nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o Leão volta suas baterias para o Campeonato Brasileiro, buscando fugir da zona de rebaixamento.
São duas derrotas nos últimos três jogos para o Vitória, com destaque negativo para o revés, em casa, no Ba-Vi. Para piorar, o time de Jair Ventura não sabe o que é vencer o Grêmio desde 2016.
O Grêmio, contudo, está longe de viver grande fase. Separado por apenas três pontos da zona de rebaixamento, o Tricolor venceu a Chapecoense em casa, para se recuperar de uma série de duas derrotas consecutivas.
Prováveis escalações de Vitória x Grêmio
Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon, Walace (Gabriel Baralhas ou Renato Kayzer), Zé Vitor e Emmanuel Martínez, Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê
Grêmio: Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon, Noriega, Villasanti e Krovinovic, Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu
Em pé de igualdade no Barradão
A eliminação na Copa do Brasil com derrota em casa escancara o pior momento do Vitória na temporada. São quatro reveses consecutivos para o Leão, sendo dois no Campeonato Brasileiro. Os tropeços em sequência colocam em xeque a força do rubro-negro no Barradão, inclusive por ter sido superado em casa pelo Bahia e Vasco.
O Grêmio tem a seu favor o fato de não perder para o Vitória desde 2016. De lá pra cá, o Tricolor soma oito vitórias e quatro empates. Além disso, nos cinco jogos mais recentes com mando do Leão, o Tricolor ganhou duas partidas e empatou três, sendo dois empates consecutivos no Barradão.
Os números recentes de Vitória x Grêmio no Barradão reforçam a tendência para igualdade, sobretudo pelo cansaço das duas equipes, envolvidas nas quartas de final da Copa do Brasil.
- Palpite 1 Vitória x Grêmio: Empate, com odds de 3.25 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Expectativa de poucos gols
Os últimos dois jogos entre Vitória x Grêmio no Barradão registraram dois gols (um de cada lado). A produtividade ofensiva das duas equipes não aponta para um prognóstico muito diferente do já apresentado.
O Vitória responde pelo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols marcados. Segundo o SofaScore, o Leão está com média de um tento por partida na Série A. Nos três jogos mais recentes, entre Brasileirão e Copa do Brasil, o rubro-negro anotou somente um gol.
A realidade do Grêmio é parecida. Com 26 gols no total na Série A, o Tricolor adota postura ainda mais econômica fora de casa, tendo marcado seis gols nos 12 jogos como visitante.
- Palpite 2 Vitória x Grêmio: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.35 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Grêmio em vantagem
Sem perder para o Vitória há cerca de 10 anos, o Tricolor costuma ser dominante neste confronto nacional. Para se ter ideia, o time gaúcho abriu o placar em 10 dos últimos 12 jogos contra o Leão.
O Grêmio inaugurou o marcador inclusive em jogos com o Vitória como mandante. Nos últimos cinco encontros no Barradão, o Tricolor saiu na frente em quatro deles, reforçando uma tendência que se arrasta nos últimos 10 anos.
O palpite para o Grêmio abrir o placar é turbinado por mais dois motivos: O Vitória saiu atrás do adversário contra Vasco e Bahia, ambos confrontos realizados no Barradão, em Salvador.
- Palpite 3 Vitória x Grêmio: Tricolor abre o placar, com odds de 2.45 na Brazino777
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