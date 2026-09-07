Palpite Vitória x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 07/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Vitória x Grêmio, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (7), às 20h.

Melhores palpites para Vitória x Grêmio

Empate, com odds de 3.25 na Brazino777

Mais de 1.5 gols, com odds de 1.35 na Brazino777

Grêmio marca primeiro, com odds de 2.45 na Brazino777

Grêmio defende tabu de mais de 10 anos sem perder para o Vitória.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

A sinergia entre time e torcida está por um fio no Vitória, que acaba de ser eliminado pelo Vasco com duas derrotas nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o Leão volta suas baterias para o Campeonato Brasileiro, buscando fugir da zona de rebaixamento.

São duas derrotas nos últimos três jogos para o Vitória, com destaque negativo para o revés, em casa, no Ba-Vi. Para piorar, o time de Jair Ventura não sabe o que é vencer o Grêmio desde 2016.

O Grêmio, contudo, está longe de viver grande fase. Separado por apenas três pontos da zona de rebaixamento, o Tricolor venceu a Chapecoense em casa, para se recuperar de uma série de duas derrotas consecutivas.

Prováveis escalações de Vitória x Grêmio

Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon, Walace (Gabriel Baralhas ou Renato Kayzer), Zé Vitor e Emmanuel Martínez, Erick, Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renê

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon, Noriega, Villasanti e Krovinovic, Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu

Em pé de igualdade no Barradão

A eliminação na Copa do Brasil com derrota em casa escancara o pior momento do Vitória na temporada. São quatro reveses consecutivos para o Leão, sendo dois no Campeonato Brasileiro. Os tropeços em sequência colocam em xeque a força do rubro-negro no Barradão, inclusive por ter sido superado em casa pelo Bahia e Vasco.

O Grêmio tem a seu favor o fato de não perder para o Vitória desde 2016. De lá pra cá, o Tricolor soma oito vitórias e quatro empates. Além disso, nos cinco jogos mais recentes com mando do Leão, o Tricolor ganhou duas partidas e empatou três, sendo dois empates consecutivos no Barradão.

Os números recentes de Vitória x Grêmio no Barradão reforçam a tendência para igualdade, sobretudo pelo cansaço das duas equipes, envolvidas nas quartas de final da Copa do Brasil.

Palpite 1 Vitória x Grêmio: Empate, com odds de 3.25 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Expectativa de poucos gols

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Vitória x Grêmio nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os últimos dois jogos entre Vitória x Grêmio no Barradão registraram dois gols (um de cada lado). A produtividade ofensiva das duas equipes não aponta para um prognóstico muito diferente do já apresentado.

O Vitória responde pelo pior ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols marcados. Segundo o SofaScore, o Leão está com média de um tento por partida na Série A. Nos três jogos mais recentes, entre Brasileirão e Copa do Brasil, o rubro-negro anotou somente um gol.

A realidade do Grêmio é parecida. Com 26 gols no total na Série A, o Tricolor adota postura ainda mais econômica fora de casa, tendo marcado seis gols nos 12 jogos como visitante.

Palpite 2 Vitória x Grêmio: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.35 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Grêmio em vantagem

Sem perder para o Vitória há cerca de 10 anos, o Tricolor costuma ser dominante neste confronto nacional. Para se ter ideia, o time gaúcho abriu o placar em 10 dos últimos 12 jogos contra o Leão.

O Grêmio inaugurou o marcador inclusive em jogos com o Vitória como mandante. Nos últimos cinco encontros no Barradão, o Tricolor saiu na frente em quatro deles, reforçando uma tendência que se arrasta nos últimos 10 anos.

O palpite para o Grêmio abrir o placar é turbinado por mais dois motivos: O Vitória saiu atrás do adversário contra Vasco e Bahia, ambos confrontos realizados no Barradão, em Salvador.

Palpite 3 Vitória x Grêmio: Tricolor abre o placar, com odds de 2.45 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.