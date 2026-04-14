Palpite Vasco x Audax Italiano - Copa Sul-Americana - 14/04/2026

Confira os palpites Vasco x Audax Italiano para o confronto no Rio de Janeiro, nesta terça (14), às 21h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Vasco x Audax Italiano

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Nossa análise: Momento das equipes

Vasco e Audax Italiano se enfrentam em São Januário pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes não venceram na estreia e entram pressionadas por um resultado positivo.

O Vasco empatou em 0 a 0 com o Barracas Central, fora de casa, utilizando um time reserva. O resultado não foi ruim, mas aumenta a necessidade de vitória em casa.

Em São Januário, a tendência é de uma equipe mais intensa, com maior presença ofensiva e controle da partida.

O Audax Italiano perdeu por 2 a 0 para o Olímpia, em casa, na estreia. A equipe mostrou dificuldades defensivas e pouca produção ofensiva. Fora de casa, deve adotar postura mais cautelosa, tentando equilibrar o jogo.

Prováveis escalações de Vasco x Audax Italiano

Vasco: Daniel Fuzato, Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Wallace Falcão e Avellar, Hugo Moura, JP e Matheus França, Nuno Moreira e Spinelli;

Audax Italiano: Tomás Ahumada, Oliver Rojas, Marcelo Ortíz, Daniel Piña, Raimundo Rebolledo, Federico Mateos, Marco Collao, Esteban Matus, Franco Troyansky, Nicolás Aedo, Giovani Chiaverano.

Vasco deve aproveitar fator casa para vencer

O Vasco entra em campo com obrigação clara de vitória após o empate na estreia. Jogando em São Januário, a equipe tende a assumir o controle desde o início, com mais posse de bola e presença ofensiva constante.

O Audax Italiano mostrou fragilidade na estreia e, fora de casa, pode sofrer ainda mais. A equipe tende a ter dificuldades para conter a pressão do Vasco ao longo dos 90 minutos.

Com mais qualidade e apoio da torcida, o Cruzmaltino tem boas chances de vencer.

Palpite 1 para Vasco x Audax Italiano: Vasco vence, com odds de 1.44 na KTO

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Jogo pode ter placar mais controlado

Apesar da necessidade de vitória, o Vasco não costuma se lançar de forma desorganizada. A equipe tende a controlar o ritmo da partida, buscando construir as jogadas com mais paciência, principalmente diante de um adversário que deve se fechar.

O Audax Italiano, após a derrota na estreia, deve priorizar a defesa e tentar evitar sofrer gols rapidamente. Esse tipo de postura pode travar o jogo em alguns momentos.

Com menos espaços e menor volume de chances claras, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Vasco x Audax Italiano: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na KTO

Cláudio Spinelli pode ser o nome do jogo

O Vasco deve criar volume ofensivo durante a partida, principalmente jogando em casa e precisando da vitória. A equipe tende a pressionar e gerar oportunidades dentro da área, o que favorece seus atacantes.

Cláudio Spinelli aparece como peça importante nesse contexto. Ele pode se beneficiar do número de bolas na área e da pressão constante do Vasco.

Em um jogo com maior domínio do mandante, a tendência é de que ele tenha boas chances para marcar ao longo dos 90 minutos.