Palpite Uruguai x Espanha - Copa do Mundo 2026 - 26/06/2026

Vamos apostar na La Roja no México, já que os uruguaios ainda não engrenaram no torneio.

Palpites para Uruguai x Espanha:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x0 Uruguai;

Palpite de artilheiros: Espanha – Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

O Uruguai teve um início morno na Copa do Mundo de 2026, empatando tanto com a Arábia Saudita quanto com Cabo Verde. Marcelo Bielsa provavelmente está frustrado com o que viu até aqui. Ele sabe muito bem que a classificação não está garantida de forma alguma.

A Celeste precisa de um resultado positivo neste último jogo do Grupo H.

Enquanto isso, a Espanha deu a volta por cima com uma goleada maiúscula por 4x0 sobre os sauditas, após o empate surpreendente contra os Tubarões Azuis. Os comandados de Luis de la Fuente ainda não sofreram gols no torneio e mal foram ameaçados defensivamente.

Eles estão na pole position e entram em campo neste fim de semana para carimbar a liderança do grupo.

Escalações esperadas para Uruguai x Espanha

Escalação esperada do Uruguai: Rochet, Varela, R. Araújo, Giménez, Olivera, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pellistri, Núñez, M. Araújo;

Escalação esperada do Espanha: Raya, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Oyarzabal, Williams.

O impressionante retrospecto defensivo da La Roja em 2026

A Espanha de Luis de la Fuente chega como favorita para este duelo no Estádio Guadalajara – e não é difícil entender o motivo. A La Roja é considerada uma forte candidata ao título. Eles atropelaram a Arábia Saudita por 4x0 na última rodada.

Já o Uruguai segue em busca de sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.

No departamento médico, a notícia é boa para os dois lados, já que nenhum técnico tem novos desfalques para este confronto decisivo. Mikel Oyarzabal vinha lidando com um pequeno incômodo, mas segue jogando e buscando balançar as redes no cenário mundial.

Lamine Yamal deve ser titular novamente, o que certamente acende o sinal de alerta para os uruguaios.

Os europeus não sofreram gols em quatro dos seis jogos disputados em 2026 até agora, e entram confiantes para passar em branco mais uma vez. Os comandados de Marcelo Bielsa balançaram as redes poucas vezes nos últimos 18 meses e podem encontrar sérias dificuldades.

Dica de aposta 1 para Uruguai x Espanha: 1X2: Espanha & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.37 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Uruguai x Espanha nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espanha levando a melhor

Esperamos uma vitória tranquila dos espanhóis neste confronto, mas sem goleada. A Celeste é um osso duro de roer sob o comando de Bielsa, mas esta seleção espanhola tem qualidade de sobra para furar o bloqueio sul-americano.

Desde o início de 2025, 10 das 14 partidas do Uruguai tiveram menos de 2,5 gols, e uma tendência semelhante deve se repetir aqui. A Espanha sabe que um empate basta para garantir a liderança do grupo, por isso não deve se desgastar tanto antes do mata-mata.

Sendo assim, a nossa expectativa é de uma vitória sólida, sem chuva de gols.

Metade dos seis jogos da Fúria em 2026 teve dois gols ou menos. Os uruguaios não serão adversários fáceis. Os comandados de Bielsa farão de tudo para complicar a vida dos rivais, mas no fim das contas devem acabar superados.

Dica de aposta 2 para Uruguai x Espanha: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Brazino777.

Yamal brilhando novamente em Zapopan

Após o seu doblete contra os sauditas, Oyarzabal aparece como o favorito das casas de apostas para balançar as redes em Zapopan, seguido por Borja Iglesias. No entanto, Lamine Yamal é o nosso cara para ficar de olho. O jovem de 18 anos tem tudo para brilhar mais uma vez.

A joia do Barcelona deve começar entre os titulares novamente após marcar no último jogo e estará faminto para aumentar sua marca pessoal. Vindo de uma temporada fantástica de 2025/26, com incríveis 42 participações diretas em gols por seu clube (gols e assistências), a confiança de Yamal estará lá no alto.

Como uma lesão acabou atrapalhando sua campanha na La Liga, ele quer recuperar o tempo perdido.

Nosso palpite é que o garoto vai deixar sua marca em Jalisco, provando mais uma vez por que é uma das maiores promessas do futebol mundial. Tem tudo para ser um confronto fascinante.