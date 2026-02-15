Palpite Santos x Velo Clube - Campeonato Paulista - 15/02/2026

Confira os palpites Santos x Velo Clube para o confronto em Santos, neste domingo (15), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Santos x Velo Clube

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto na Vila Belmiro coloca frente a frente duas equipes pressionadas por objetivos distintos dentro da competição. O Santos ainda sonha com a classificação para a próxima fase, enquanto o Velo Clube luta contra o rebaixamento. A tendência é de um jogo tenso, com o mandante assumindo o controle da posse e o visitante tentando explorar espaços em transições rápidas.

O Santos chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, fora de casa, resultado que manteve viva a chance de avançar. Apesar da campanha irregular — duas vitórias, três empates e duas derrotas em sete jogos — o Peixe costuma crescer na Vila Belmiro. A necessidade do resultado deve fazer a equipe adotar postura agressiva desde o início, pressionando alto e buscando resolver cedo.

O Velo Clube vive cenário ainda mais delicado. Em 15º lugar, com apenas uma vitória em sete partidas, o time precisa pontuar e ainda depender de tropeços diretos para escapar da queda. O empate contra o RB Bragantino mostrou organização defensiva, mas ofensivamente a equipe tem produzido pouco. Fora de casa, a tendência é de estratégia reativa, tentando segurar o resultado o máximo possível.

Prováveis escalações de Santos x Velo Clube

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira (Escobar), João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino, Miguelito, Rony e Lautaro Díaz (Thaciano)

Velo Clube: Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Betão, Marcelo Augusto e Zé Mário, Luiz Otávio, Mateus Norton e Sillas, Daniel Amorim e Jhoninha

Pressão na Vila pode impulsionar o Peixe

O Santos chega para a partida sabendo que só a vitória interessa para manter viva a chance de classificação. A equipe vem de triunfo fora de casa contra o Noroeste e mostrou evolução na postura competitiva, principalmente na intensidade sem a bola. Jogando na Vila Belmiro, o Peixe costuma assumir o controle da posse e empurrar o adversário para o campo defensivo desde os minutos iniciais.

O Velo Clube, pressionado pela luta contra o rebaixamento, tende a adotar estratégia mais cautelosa. Diante da diferença técnica e do peso do mando de campo, o cenário favorece o time santista.

Palpite 1 para Santos x Velo Clube: Santos vence, com odds de 1.20 na Betano

Jogo pode ter ritmo mais controlado

Mesmo precisando vencer, o Santos não deve se lançar ao ataque de forma desorganizada. A equipe sabe que um erro pode complicar a partida e, por isso, tende a trabalhar a bola com mais paciência, buscando espaços de maneira progressiva. Nos últimos jogos, o time não apresentou grande volume ofensivo, o que reforça a possibilidade de um confronto menos movimentado no placar.

O Velo Clube, por sua vez, deve priorizar a compactação defensiva. Fora de casa e pressionado, a tendência é de linhas baixas e poucas oportunidades claras ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Santos x Velo Clube: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na Betano

Protagonismo ofensivo passa por Gabigol

Em partidas decisivas, a responsabilidade ofensiva costuma recair sobre os jogadores mais experientes. Gabigol segue sendo a principal referência do ataque santista e participa ativamente das jogadas dentro da área. Com boa movimentação e presença constante na zona de finalização, o atacante tende a ser bastante acionado ao longo da partida.

Diante de uma defesa que apresenta dificuldades de posicionamento, a probabilidade de o camisa 9 encontrar espaços aumenta. Se o Santos confirmar o favoritismo territorial, a chance de Gabigol deixar sua marca se torna ainda mais relevante.