Confira os palpites Santos x RB Bragantino para o confronto em Santos, neste domingo (10), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Santos x RB Bragantino

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Santos e RB Bragantino entram em campo em momentos diferentes dentro da tabela, mas ambos ainda tentando consolidar regularidade no Brasileirão.

O Peixe joga pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento, enquanto o Massa Bruta tenta se manter competitivo na primeira metade da classificação.

O Santos ocupa a 16ª posição e vive uma sequência de empates que aumenta a cobrança sobre a equipe. Apesar disso, o desempenho contra o Palmeiras mostrou competitividade, principalmente na organização defensiva e na capacidade de reagir dentro do jogo.

Atuando na Vila Belmiro, o time tende a assumir postura mais ofensiva, ainda mais diante da necessidade de vitória.

O RB Bragantino aparece em 7º lugar e vem de vitória importante fora de casa contra a Chapecoense.

A equipe oscila bastante ao longo da competição, mas costuma criar dificuldades para adversários que se expõem demais. Fora de casa, o time deve explorar velocidade e transições rápidas, principalmente nos espaços deixados pelo Santos.

Prováveis escalações de Santos x RB Bragantino

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Ananias, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Christian Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Benjamín Rollheiser, Gabriel Barbosa;

RB Bragantino: Tiago Volpi, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Cauê Nascimento, Ignacio Sosa, Gabriel, José Herrera, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Isidro Pitta.

Equilíbrio e pressão aumentam chances de empate

O Santos deve tentar controlar o jogo desde o início, pressionado pela situação na tabela e pelo fator casa. A equipe precisa vencer, mas pode encontrar dificuldades diante de um adversário que costuma competir bem em jogos mais abertos.

O Bragantino, por sua vez, vive momento um pouco mais estável e pode aproveitar os espaços em transições.

Com características que se encaixam dentro do contexto da partida e muita pressão emocional dos dois lados, o empate aparece como um cenário bastante possível.

Palpite 1 para Santos x RB Bragantino: Empate, com odds de 3.50 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo aberto tende a elevar número de escanteios

A tendência é de um confronto movimentado, principalmente pela postura ofensiva que o Santos deve adotar em casa.

O Peixe tende a utilizar bastante as laterais e cruzamentos, enquanto o Bragantino costuma acelerar em transições e responder rapidamente.

Esse tipo de dinâmica favorece finalizações bloqueadas, bolas desviadas e pressão ofensiva alternada ao longo do jogo.

Com duas equipes buscando o ataque em vários momentos, a linha de escanteios ganha muito valor.

Palpite 2 para Santos x RB Bragantino: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.01 na bet365

Neymar pode decidir em jogo de alta intensidade

Em jogos equilibrados e emocionalmente pesados, jogadores de maior qualidade técnica costumam fazer a diferença.

Neymar segue sendo o principal nome ofensivo do Santos e tende a participar das principais jogadas da equipe ao longo da partida.

Com o Santos precisando atacar e criar volume ofensivo, ele deve ter bastante liberdade para finalizar e construir jogadas perto da área.

Em um cenário de pressão ofensiva e maior protagonismo do Peixe, Neymar aparece como forte candidato para marcar.