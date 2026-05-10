Confira os palpites Santos x RB Bragantino para o confronto em Santos, neste domingo (10), às 18h30, pelo Brasileirão.
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Nossa análise: Momento das equipes
Santos e RB Bragantino entram em campo em momentos diferentes dentro da tabela, mas ambos ainda tentando consolidar regularidade no Brasileirão.
O Peixe joga pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento, enquanto o Massa Bruta tenta se manter competitivo na primeira metade da classificação.
O Santos ocupa a 16ª posição e vive uma sequência de empates que aumenta a cobrança sobre a equipe. Apesar disso, o desempenho contra o Palmeiras mostrou competitividade, principalmente na organização defensiva e na capacidade de reagir dentro do jogo.
Atuando na Vila Belmiro, o time tende a assumir postura mais ofensiva, ainda mais diante da necessidade de vitória.
O RB Bragantino aparece em 7º lugar e vem de vitória importante fora de casa contra a Chapecoense.
A equipe oscila bastante ao longo da competição, mas costuma criar dificuldades para adversários que se expõem demais. Fora de casa, o time deve explorar velocidade e transições rápidas, principalmente nos espaços deixados pelo Santos.
Prováveis escalações de Santos x RB Bragantino
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Ananias, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Christian Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar, Benjamín Rollheiser, Gabriel Barbosa;
RB Bragantino: Tiago Volpi, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Alix Vinicius, Cauê Nascimento, Ignacio Sosa, Gabriel, José Herrera, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha, Isidro Pitta.
Equilíbrio e pressão aumentam chances de empate
O Santos deve tentar controlar o jogo desde o início, pressionado pela situação na tabela e pelo fator casa. A equipe precisa vencer, mas pode encontrar dificuldades diante de um adversário que costuma competir bem em jogos mais abertos.
O Bragantino, por sua vez, vive momento um pouco mais estável e pode aproveitar os espaços em transições.
Com características que se encaixam dentro do contexto da partida e muita pressão emocional dos dois lados, o empate aparece como um cenário bastante possível.
- Palpite 1 para Santos x RB Bragantino: Empate, com odds de 3.50 na bet365
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Jogo aberto tende a elevar número de escanteios
A tendência é de um confronto movimentado, principalmente pela postura ofensiva que o Santos deve adotar em casa.
O Peixe tende a utilizar bastante as laterais e cruzamentos, enquanto o Bragantino costuma acelerar em transições e responder rapidamente.
Esse tipo de dinâmica favorece finalizações bloqueadas, bolas desviadas e pressão ofensiva alternada ao longo do jogo.
Com duas equipes buscando o ataque em vários momentos, a linha de escanteios ganha muito valor.
- Palpite 2 para Santos x RB Bragantino: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.01 na bet365
Neymar pode decidir em jogo de alta intensidade
Em jogos equilibrados e emocionalmente pesados, jogadores de maior qualidade técnica costumam fazer a diferença.
Neymar segue sendo o principal nome ofensivo do Santos e tende a participar das principais jogadas da equipe ao longo da partida.
Com o Santos precisando atacar e criar volume ofensivo, ele deve ter bastante liberdade para finalizar e construir jogadas perto da área.
Em um cenário de pressão ofensiva e maior protagonismo do Peixe, Neymar aparece como forte candidato para marcar.
- Palpite 3 para Santos x RB Bragantino: Neymar marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na bet365