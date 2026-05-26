Palpite Santos x Deportivo Cuenca - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre Santos x Deportivo Cuenca, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), às 21h30.

Melhores palpites para Santos x Deportivo Cuenca

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Nossa análise: Momentos das equipes

Normalmente, não vencer um jogo nas primeiras cinco oportunidades em uma fase de grupos resulta na eliminação antecipada de uma equipe.

Todavia, com quatro empates e uma derrota, o Santos ainda chega vivo na última rodada e, caso bata o Deportivo Cuenca em casa, tem boas chances de se classificar para o playoff. O Santos acaba de uma derrota fora de casa por 3-2 para o Grêmio no Brasileirão, perdendo a vantagem no placar em duas ocasiões diferentes.

Invicto há sete jogos em todas as competições, o Deportivo Cuenca vem de um empate por 1-1 com a LDU Quito em confronto direto no Campeonato Equatoriano. Abrindo a rodada derradeira na segunda colocação da chave com seis pontos, o Deportivo Cuenca só depende de si para garantir um lugar na próxima fase.

Prováveis escalações de Santos e Deportivo Cuenca

Santos: Brazão, I. Vinícius, Frias, Veríssimo, Escobar, G.Henrique, Arão, Bontempo, Barreal, Rony e Gabriel

Deportivo Cuenca: Ferrero, Erique, Boolsen, Mosquera, Piedra, Maccari, García, González, Vega, Kimowicz e Ordóñez

Desempenho ofensivo santista é encorajador

Mesmo sem contar com Neymar, o Santos vem acumulando boas atuações ofensivas nos últimos jogos, balançando as redes múltiplas vezes em cada um dos últimos dois compromissos.

O Deportivo Cuenca se encontra na segunda colocação da chave pelo que alcançou diante do seu torcedor, incluindo a vitória diante do Santos na primeira rodada. Exclusivamente como visitante, a equipe equatoriana não marcou em duas partidas e deve ser menos perigosa do que San Lorenzo e Grêmio foram à defesa santista recentemente.

Palpite 1 Santos x Deportivo Cuenca: Vitória do Santos, com odds de 1.36 na BetBoom

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Gabigol vive excelente fase

Se o Santos não conseguiu evitar a derrota diante do Grêmio no final de semana, a equipe paulista não pode olhar para o seu principal atacante com queixas, já que Gabriel Barbosa marcou os dois gols santistas na partida. O camisa 9 do Peixe se colocou ao lado de Kevin Viveros como um dos dois jogadores que balançaram as redes múltiplas vezes na rodada.

Os números de Gabriel Barbosa na Copa Sul-Americana também são encorajadores, tendo participado diretamente de um gol três vezes em quatro aparições como titular, marcando dois e dando uma assistência.

Palpite 2 Santos x Deportivo Cuenca: Gabriel Barbosa marcar a qualquer momento, com odds de 2.17 na BetBoom

Santos não pode ser conservador em casa

O Alvinegro Praiano balançou as redes múltiplas vezes em quatro dos últimos cinco compromissos em todas as competições e, sabendo que tem de vencer em casa para chegar à próxima fase, a postura do Peixe deve ser das mais agressivas, potencialmente também abrindo espaço para o Deportivo Cuenca no contra-ataque.

A fase de Gabriel Barbosa eleva as possibilidades ofensivas do Santos, lembrando que seu último jogo no torneio continental acabou com quatro gols dentro de um roteiro similar, o empate por 2-2 com o San Lorenzo.