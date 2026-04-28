Confira os palpites San Lorenzo x Santos para o confronto em Buenos Aires, nesta terça-feira (28), às 19h, pela Copa Sul-Americana

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Nossa análise: Momento das equipes

San Lorenzo e Santos medem forças no Novo Gasômetro pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um confronto que opõe momentos distintos dentro do grupo.

O time argentino chega como líder e mais estável, enquanto o Peixe vive fase irregular e ocupa a lanterna. O cenário aponta para um jogo controlado pelos mandantes.

O San Lorenzo soma 17 jogos na temporada, com seis vitórias, oito empates e três derrotas. A equipe mostra consistência, principalmente defensiva, e já soma uma vitória e um empate na Sul-Americana, liderando o grupo D.

Jogando em casa, tende a controlar o ritmo e dificultar as ações do adversário.

O Santos atravessa momento complicado. Em 24 jogos no ano, soma seis vitórias, nove empates e nove derrotas. Na Sul-Americana, ainda não venceu, com um empate e uma derrota, ocupando a última posição do grupo.

A equipe apresenta dificuldades ofensivas e pouca regularidade.

Prováveis escalações de San Lorenzo x Santos

San Lorenzo: Orlando Gill, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Nicolas Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis, Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi, Matías Reali;

Santos: Diógenes, Igor Vinícius, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Gonzalo Escobar, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar, Álvaro Barreal, Gabriel Barbosa.

San Lorenzo transforma mando em vantagem

O San Lorenzo tende a assumir o controle da partida desde o início, principalmente jogando no Novo Gasômetro, onde costuma ser mais sólido e competitivo.

A equipe trabalha bem a posse e sabe administrar o ritmo, o que pode ser determinante em um confronto de fase de grupos.

O Santos, além da fase irregular, deve encontrar dificuldades para se impor fora de casa. Com menor consistência e pressão por resultado, a equipe brasileira pode ter problemas para reagir ao domínio argentino.

O cenário favorece a vitória dos mandantes.

Palpite 1 para San Lorenzo x Santos: San Lorenzo vence, com odds de 2.35 na KTO

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Jogo fechado mantém placar enxuto

A tendência é de um confronto mais travado, com o San Lorenzo controlando o ritmo e evitando exposição desnecessária. A equipe argentina costuma jogar de forma organizada, priorizando a segurança defensiva.

O Santos, com dificuldades ofensivas ao longo da temporada, pode encontrar poucos espaços para criar.

Com menor volume de chances claras e um jogo mais cadenciado, o cenário favorece um placar com poucos gols.

Palpite 2 para San Lorenzo x Santos: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO

Defesa argentina limita ações do Santos

O San Lorenzo tem mostrado solidez defensiva e tende a controlar bem as investidas do adversário, principalmente jogando em casa. A equipe costuma reduzir espaços e dificultar a criação rival.

O Santos, que já apresenta baixa eficiência ofensiva, pode ter ainda mais dificuldades nesse contexto.

Com poucas oportunidades ao longo da partida, a tendência é de apenas um lado conseguir balançar as redes.