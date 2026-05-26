Palpite São Paulo x Boston River - Copa Sul-Americana

Veja os palpites para a partida entre São Paulo x Boston River, válida pela Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), às 19h.

Melhores palpites para São Paulo x Boston River

São Paulo busca a primeira vitória sob o comando de Dorival.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O roteiro dos dois jogos do Tricolor Paulista sob o comando de Dorival foi o mesmo: abrindo o placar logo cedo, sustentando essa vantagem até a reta final da partida e eventualmente sucumbindo ao empate por 1-1. Assim, o São Paulo viu vitórias contra o Millonarios e o Botafogo escapar, buscando agora quebrar essa tendência diante do Boston River, lanterna de sua chave.

Analisando o desempenho do Boston River no Campeonato Uruguaio, no qual terminou na 13ª colocação com 16 equipes, não é nenhuma surpresa que essa equipe chegue à última rodada da fase de grupos já matematicamente eliminada do torneio. Desde que estreou na Sul-Americana com uma derrota em casa para o São Paulo, o Boston River perdeu todos os seis jogos realizados como visitante.

Prováveis escalações de São Paulo e Boston River

São Paulo: Rafael, Ramon, A. Franco, Sabino, Wendell, Danielzinho, Bobadilla, Artur, Luciano, Ferreirinha e Calleri

Boston River: Antunez, Rívero, Sotto, Haller, O’Neil, Munoa, Dafonte, González, Suhr, González e Amado

Começar bem as partidas não vem sendo um problema

Comparando o nível de qualidade do Boston River em relação aos adversários recentes do São Paulo, a equipe comandada por Dorival Júnior tem uma chance bem melhor de não só sustentar uma vantagem inicial como eventualmente até ampliá-la para ter um fim de jogo mais tranquilo diante do seu torcedor.

Pegando o último compromisso do Boston River como exemplo, a equipe uruguaia saiu atrás na reta final da etapa inicial diante do Cerro Largo e ofereceu basicamente nenhuma resistência na etapa complementar a caminho de uma derrota por 3-0.

Palpite 1 São Paulo x Boston River: (Intervalo/Final do jogo) São Paulo/São Paulo, com odds de 1.42 na BetBoom

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Melhor defesa do torneio em campo

Quando o São Paulo foi vazado pelo Millonarios na rodada anterior da Copa Sul-Americana, esse foi o primeiro gol cedido pela equipe brasileira neste torneio. Na visita ao Boston River, logo na primeira rodada, o São Paulo cedeu apenas três finalizações, gerando um jogo tranquilo para o goleiro Rafael.

O Boston River conquistou os primeiros pontos na Sul-Americana ao bater o O’Higgins por 3-2 na semana passada, mas no recorte das suas partidas fora de casa, a equipe uruguaia chega para esse duelo com o São Paulo possuindo zero gols em dois jogos.

Palpite 2 São Paulo x Boston River: Boston River não marcar, com odds de 1.66 na BetBoom

Donos da casa tomarão as rédeas da partida

Se fora de casa o São Paulo teve uma média de posse de bola acima dos 70%, representando um domínio territorial diante do Boston River, não há por que esperar algo diferente no duelo entre essas equipes com mando da equipe brasileira.

Naquela ocasião, o São Paulo terminou a partida com 10 escanteios contra sete do Boston River. Em seu compromisso mais recente pelo torneio continental, o São Paulo teve sete dos nove escanteios da partida a seu favor.