Palpite Real Madrid x Athletic Club - La Liga - 23/05/2026

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória do Real Madrid em um jogo de poucos gols, aquele que deve ser a última partida dos Merengues sob o comando de Álvaro Arbeloa.

Dicas de apostas para Real Madrid x Athletic Club:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 2x0 Athletic Club;

Palpite de artilheiros: Real Madrid – Kylian Mbappé, Jude Bellingham.

As remotas chances de título do Real Madrid viraram fumaça com a derrota por 2x0 no El Clasico no início deste mês. O resultado acabou com as esperanças de levantar uma taça na liga, mas a equipe reagiu bem e venceu os dois compromissos seguintes. O time de Arbeloa bateu o lanterna Real Oviedo por 2x0 no Santiago Bernabéu e, no último domingo, buscou uma vitória magra por 1x0 contra o Sevilla fora de casa.

Do outro lado, este jogo também marca o fim da linha para Ernesto Valverde em sua terceira passagem pelo banco do Athletic Club. O empate por 1x1 em casa contra o Celta de Vigo na última rodada jogou um balde de água fria nas pretensões de classificação europeia da equipe. Os Leones chegam para a rodada final em marcha ré, tendo somado apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos.

Escalações esperadas para Real Madrid x Athletic Club

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Vinícius, Bellingham, Brahim, Mbappé;

Escalação esperada do Athletic Club: Simón, Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Navarro, I. Williams, Guruzeta.

Poucos gols na saideira do Bernabéu

Como nenhuma das equipes briga por mais nada no campeonato, o ritmo do jogo não deve ser dos mais intensos. O histórico recente do Real Madrid aponta para um confronto com o placar bem magro. Todas as últimas quatro partidas dos Blancos terminaram com dois gols ou menos, e com apenas uma das equipes balançando as redes.

O mercado de "Ambas as equipes marcam" só bateu em um dos últimos cinco confrontos diretos entre os dois clubes. Aliás, uma das melhores atuações do Real Madrid na temporada foi justamente no primeiro turno, quando aplicaram um 3x0 incontestável e neutralizaram totalmente os bascos, permitindo um xG (gols esperados) de apenas 0,84.

Para piorar, o ataque do Athletic Club bateu biela nesta temporada, ostentando uma média modesta de apenas 1,11 gol por partida em La Liga. Para o duelo no Bernabéu, os visitantes ainda terão o desfalque de Nico Williams, que sofreu uma nova lesão e está fora de combate.

Com tudo isso em mente, apostar que pelo menos um dos times passará em branco carrega um excelente valor.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Athletic Club: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.20 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Athletic Club nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo lento e pouca badalação antes do intervalo

Os jogos do Real Madrid no campeonato costumam pegar fogo de verdade só na etapa complementar. Apenas 42% dos gols marcados e 39% dos gols sofridos pela equipe aconteceram nos primeiros 45 minutos.

Essa tendência ficou ainda mais evidente na reta final da competição. Apenas uma das últimas oito partidas dos Merengues em La Liga teve mais de um gol no primeiro tempo — justamente o clássico contra o Barcelona, quando o líder do campeonato mostrou sua força logo cedo com duas jogadas de almanaque.

Além disso, todos os últimos seis jogos do Athletic Club foram para o intervalo com no máximo um gol no placar. Os bascos certamente não vão se expor ou correr riscos desnecessários logo no início. Portanto, aposta no menos de 1,5 gols no primeiro tempo surge como o caminho mais lógico, com uma probabilidade implícita de 60,6%.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Athletic Club: Mais/Menos (1º tempo): menos de 1,5 gols, com odds de 1.65 na Betboom.

Despedida do Real Madrid com os três pontos

Com os retornos de Kylian Mbappé e Fede Valverde, o Real Madrid deve mandar a campo sua força máxima após muitas semanas. Apesar de uma temporada que será lembrada como muito abaixo das expectativas, os Merengues ainda venceram 70% dos seus compromissos na liga e vão superar a pontuação do ano passado se garantirem a vitória neste sábado.

A campanha do Athletic Club conseguiu ser igualmente decepcionante. Com 45 pontos e fadados a um meio de tabela sem brilho, os Leones ficaram muito distantes da grande campanha do ano passado, quando terminaram em quarto com 70 pontos. O retrospecto do time de Bilbao contra o G3 é trágico: cinco derrotas em cinco jogos, tendo balançado as redes apenas uma vez nesses confrontos.

Embora o ataque do Real Madrid não venha jogando por música a ponto de goleiar, a equipe tem eficiência de sobra para garantir o resultado. As últimas oito partidas da equipe na liga terminaram com três gols ou menos no total, e os três triunfos mais recentes dos Blancos vieram pelo placar de 1x0 ou 2x0.

Assim, o combo de vitória do Real Madrid combinado com menos de 3,5 gols se mostra uma opção muito atraente, com uma probabilidade implícita de 38,5%.