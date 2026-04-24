Palpite Real Betis x Real Madrid - La Liga - 24/04/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto no segundo tempo, que deve terminar com o Real Madrid levando os três pontos para casa na capital espanhola.

Dicas de apostas para Real Betis x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Betis 1x2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Real Betis - Abde Ez; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

O Real Betis aumentou suas chances de terminar em quinto lugar com uma vitória por 3x2 sobre o Girona na terça-feira à noite. Foi uma resposta sólida após um declínio preocupante nos últimos dois meses.

A equipe de Manuel Pellegrini não vencia no campeonato desde meados de fevereiro. Além disso, o Braga os eliminou surpreendentemente da Europa League em uma derrota por 4x2 em casa na semana passada.

O Real Madrid também sofreu um revés, com suas esperanças na Champions League terminando após uma derrota por 4x3 em Munique. O time de Álvaro Arbeloa ainda está na disputa pelo título da La Liga, mas depende de um tropeço do Barcelona.

Os "Blancos" suportaram uma forte pressão no final para vencer o Alavés por 2x1 na terça-feira à noite. Essa foi a primeira vitória desde antes da pausa para a Data FIFA.

Escalações esperadas para Real Betis x Real Madrid

Escalação esperada do Real Betis: Valles, Rodriguez, Natan, Bartra, Bellerin, Amrabat, Altimira, Ez, Fornals, Antony, Hernandez;

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Mendy, Huijsen, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Vinícius, Mbappé.

Uma vitória para Los Blancos deve manter uma pequena chama acesa na busca do título

Os problemas do Real Madrid nesta temporada geralmente ocorrem contra times que jogam na retranca. Quando não há espaço para explorar, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior se tornam menos eficazes no ataque. Além disso, muitas vezes falta criatividade ao meio-campo para furar esses bloqueios.

A boa notícia para os visitantes é que o Real Betis é uma equipe que gosta de jogar futebol de forma positiva. Os donos da casa deixarão alguns espaços na defesa, e há uma grande dúvida devido à lesão de seu zagueiro titular, Diego Llorente.

Essa abordagem tem se mostrado arriscada contra os principais clubes nesta temporada. Entre campeonato e copa, o Betis já sofreu cinco gols contra Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, cada um. Eles foram derrotados por 5x1 no Santiago Bernabéu em janeiro.

Os "Blancos" venceram 60% dos seus jogos fora de casa na La Liga nesta temporada. Sem compromissos em copas restantes, eles estarão totalmente focados neste confronto. Apostar na vitória dos visitantes oferece valor com uma probabilidade implícita de 52,6%.

Dica de aposta 1 para Real Betis x Real Madrid: 1X2: Real Madrid, com odds de 1.90 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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As redes vão balançar após o intervalo

Os últimos cinco jogos do Real Madrid no campeonato viram ambos os times marcarem após o intervalo. Eles permitiram duas grandes chances e 1,4 xG em um segundo tempo pouco convincente contra o Alavés na terça-feira. No entanto, a equipe de Arbeloa ainda conseguiu registrar cinco chutes a gol após o intervalo naquela partida.

Seus jogos tiveram uma média de 1,82 gols no segundo tempo nesta temporada da La Liga. Além disso, 58% do total de gols do Real Madrid, e 63% dos gols sofridos, ocorreram no segundo tempo.

Este é outro encontro que pode ficar mais aberto à medida que se desenrola. Os visitantes não podem se dar ao luxo de perder pontos enquanto caçam o Barcelona. Portanto, precisam apresentar seu melhor desempenho para vencer.

O Real Betis também tem sido mais prolífico após retornar do intervalo. 56% de seus gols na La Liga aconteceram no segundo tempo. Dado isso, apostar em mais de 1,5 gols após o intervalo é a jogada inteligente.

Dica de aposta 2 para Real Betis x Real Madrid: Total de gols (2º tempo): mais de 1,5 gols, com odds de 1.75 na bet365.

O Betis vai passar dificuldades na La Cartuja de novo

A primeira temporada do Real Betis jogando no La Cartuja está chegando ao fim, já que o Benito Villamarín está quase reformado. No geral, a atmosfera foi amplamente transferida para sua casa temporária. No entanto, os resultados dos "Verdiblancos" apontam para um declínio diante de seus próprios torcedores.

Os andaluzes venceram apenas um dos seus últimos sete jogos em casa em todas as competições. Apesar de estarem brigando por uma vaga na Champions League, uma taxa de vitória de 47% no La Cartuja pela La Liga é relativamente baixa. O Atlético de Madrid já venceu duas vezes neste estádio nesta temporada, enquanto o Barcelona venceu por 5x3 em dezembro.

Isso sugere que o Real Madrid deve sair com, pelo menos, um ponto. Um confronto aberto é provável, e 67% dos jogos dos "Blancos" fora de casa pelo campeonato produziram três ou mais gols.

Apostar na vitória ou empate do Real Madrid e mais de 2,5 gols tem valor com uma probabilidade implícita de 48,8%.