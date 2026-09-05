Palpite RB Bragantino x Bahia - Campeonato Brasileiro - 05/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre RB Bragantino x Bahia, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), às 16h.

Melhores palpites para RB Bragantino x Bahia

Vitória do Bahia, com odds de 3.55 na Brazino777

Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.04 na Brazino777

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.75 na Brazino777

Bahia aparece entre os três melhores visitantes neste Campeonato Brasileiro.

Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

A equipe do RB Bragantino foi ao Morumbi e acabou derrotada por 2 x 1 pelo São Paulo. Amplamente dominado durante os 90 minutos e com pelo menos dois erros capitais cometidos, o Massa Bruta esteve longe de sua melhor forma.

O revés acabou sendo muito ruim para os planos de Vagner Mancini, principalmente pela vitória do Bahia sobre o Internacional, fazendo com que o Tricolor de Aço, atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, abrisse cinco pontos sobre o time do interior paulista.

Rogério Ceni celebrou discretamente o triunfo por 3 x 2 do Bahia, na Fonte Nova, contra o Internacional. É que sua equipe demonstrou novamente uma insegurança defensiva que chegou a ameaçar os três pontos.

Apesar das críticas do treinador, o Bahia viaja até São Paulo em quinto lugar, de olho em tirar a diferença, hoje em dois pontos, para o quarto colocado Fluminense.

Bahia forte mesmo longe da Fonte

Terceiro melhor visitante do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi derrotado apenas três vezes atuando fora de Salvador – mesma quantidade de jogos perdidos do Flamengo, em uma campanha que soma cinco vitórias e quatro empates.

O confronto contra o Bragantino costuma ser muito equilibrado, sendo que o time de Rogério Ceni venceu o Massa Bruta por 3 x 0 na última vez em que atuou na casa do rival.

De maneira geral, este é um embate que não registra empates recentes. Um recorte dos cinco jogos mais recentes mostra três vitórias do Bahia, uma do Bragantino e nenhum empate. O Tricolor venceu três vezes como mandante e uma como visitante, enquanto o Massa Bruta ganhou o outro confronto, atuando em casa.”

Inclusive, o Bahia vem de vitória muito importante longe da Fonte Nova. A equipe ganhou o Ba-Vi por 2 x 0, em pleno Barradão, com gols de Jean Lucas e Alejo Véliz, enquanto o Braga foi superado pelo São Paulo no Morumbi.

Palpite 1 RB Bragantino x Bahia: Vitória do Bahia, com odds de 3.55 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ambos marcam perdeu força no duelo

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto RB Bragantino x Bahia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Nos cinco jogos mais recentes entre RB Bragantino x Bahia, apenas dois registraram gols de ambos os lados. O Tricolor venceu o Massa Bruta como visitante por 3 x 0 em 2025 e 2 x 0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2026.

Embora esteja em oitavo lugar, o RB Bragantino possui um dos ataques menos produtivos entre as equipes da parte de cima da tabela. Para se ter ideia, os 29 gols marcados pelo Braga superam em apenas quatro os 25 da Chapecoense, dona do pior ataque da Série A.

A baixa produtividade do ataque do Braga passa pelo momento ruim do atacante Isidro Pitta, com apenas cinco gols no Brasileirão, e que não foi às redes nos últimos sete jogos do Massa Bruta.

Já o Bahia marcou dois diante do Vitória e outros três para cima do Internacional. O destaque do momento é Erick Pulga, que deixou dois no fundo da rede colorada no último domingo.

Palpite RB Bragantino x Bahia: Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.04 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Movimento nas duas extremidades do campo

RB Bragantino e Bahia possuem exatamente a mesma média de escanteios (5.6) por partida do Brasileirão 2026. Os cinco jogos mais recentes entre os dois registraram por volta de 10.8 tiros de canto por partida na soma das duas equipes.

Entre os cinco duelos citados, o último deles, de março de 2026, teve a maior quantidade de cobranças, com 14 escanteios, sete para cada equipe. Por outro lado, o jogo com menos esquinados aconteceu em junho de 2025, com cinco no total, sendo quatro para o Braga e apenas um para o Tricolor.

Os números indicam, portanto, um cenário favorável para uma partida com bom volume de escanteios, especialmente pela regularidade das duas equipes nesse fundamento e pelo histórico recente do confronto.

Palpite 3 RB Bragantino x Bahia: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.75 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.