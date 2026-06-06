Palpite Portugal x Chile - Amistoso Internacional - 06/06/2026

Nosso especialista em apostas indica que Portugal conta com muito poder de fogo para os sul-americanos e deve garantir a vitória sem grandes dificuldades.

Dicas de apostas para Portugal x Chile:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: Portugal 4-1 Chile;

Palpite de artilheiros: Portugal - Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo x2; Chile - Gonzalo Tapia

A geração de ouro de Portugal buscará o inédito título da Copa do Mundo para a sua nação. Apesar de contar com um capitão de 41 anos como Cristiano Ronaldo, o camisa 7 continua voando fisicamente e balançando as redes com extrema frequência. Roberto Martínez precisará dosar a escalação de sua equipe quando o torneio começar para dar a eles a melhor chance de buscar a taça.

A Seleção das Quinas tem um compromisso amistoso com o Chile, em Lisboa, antes de embarcar rumo à América do Norte para a Copa do Mundo de 2026. Este confronto permite que Martínez teste diferentes estratégias e integre Ronaldo de forma natural no time, em vez de forçar sua entrada entre os titulares de qualquer maneira. Os donos da casa vão querer se despedir de seu país em tom positivo, dando aos seus torcedores um sinal claro do que esperar ao longo das próximas seis semanas.

O Chile joga pela sua honra e colocará à prova sua capacidade diante de uma das principais potências da Europa. A queda de rendimento dos sul-americanos tem sido bastante drástica. Eles viveram anos de glória com a sua própria geração de ouro, mas esse período parece ter ficado no passado.

Tempos difíceis se abateram sobre o Chile desde os dias de glória de Jorge Sampaoli e Juan Antonio Pizzi, restando Alexis Sánchez como um de seus astros remanescentes. Nicolás Córdova é agora o homem encarregado de reconstruir a equipe, ainda que de forma interina. O Chile terá pela frente um duelo complicadíssimo contra um dos favoritos ao título da Copa do Mundo deste ano.

Escalações esperadas para Portugal x Chile

Escalação esperada do Portugal: Costa, Dalot, Araújo, Inácio, Cancelo, Costa, Silva, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo

Escalação esperada do Chile: Vigouroux, Lichnovsky, Maripán, Gómez, Suazo, Pizarro, Loyola, Faundez, Osorio, Altamirano, Tapia

Anfitriões devem se aproveitar do péssimo retrospecto do Chile fora de casa

Em Lisboa, Portugal entrará no amistoso deste sábado como franco favorito. Na verdade, a tendência é que os donos da casa dominem uma seleção chilena bastante inexperiente. Os comandados de Martínez perderam apenas uma de suas últimas 11 partidas internacionais.

Eles venceram oito desses confrontos, um claro termômetro do ótimo momento dos mandantes. Por outro lado, o momento do Chile, especialmente longe de seus domínios, é alarmante. La Roja perdeu quatro de suas últimas cinco apresentações nessas condições, somando uma vitória solitária contra a Rússia nesse recorte.

Como o Chile aparece nada menos que 49 posições abaixo de Portugal no último ranking mundial da FIFA, é pouco provável que incomodem os donos da casa, sobretudo como visitantes. Embora os chilenos tenham levado a melhor no último encontro entre as equipes, o triunfo veio na disputa de pênaltis após um empate sem gols no tempo regulamentar.

Depois de Portugal vencer os Estados Unidos por 2-0 fora de casa na última pausa internacional, a confiança do grupo deve estar nas alturas. Diante disso, os mandantes têm tudo para atropelar o Chile neste fim de semana.

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Rodagem do elenco deve deixar brechas na defesa

Por mais qualificado que Portugal se apresente para este amistoso, os testes e as alterações na equipe inevitavelmente vão abrir espaços para os visitantes. Martínez mexerá no seu onze inicial, o que tende a desestabilizar o entrosamento do setor defensivo. O Chile precisará capitalizar nesses momentos e, dado o seu histórico, tem capacidade para isso.

Os chilenos balançaram as redes em cada uma de suas últimas cinco partidas consecutivas. La Roja anotou 11 gols nessa sequência de jogos, o que mostra suas credenciais no terço final do campo. Desse modo, os mandantes devem ter dificuldades para garantir o clean sheet neste fim de semana.

Cada uma das últimas três exibições do Chile registrou o mercado de Ambos Marcam batendo. Apesar de os donos da casa serem historicamente econômicos na defesa, a grande reformulação que Martínez promoverá deixará o caminho aberto para os visitantes. Sem conseguir segurar o ataque rival em nenhum de seus últimos três jogos, o Chile também está fadado a sofrer mais de um gol.

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Domínio absoluto desde o apito inicial

O compromisso mais recente do Chile foi contra a Nova Zelândia, uma nação que está 29 posições abaixo deles no ranking mundial. Mesmo assim, os All Whites aplicaram uma goleada impiedosa por 4-1, vencendo de forma confortável ambos os tempos.

Com Portugal se apresentando em casa pela última vez antes do embarque para a América do Norte, os jogadores certamente vão querer dar um show para a torcida local. Eles venceram os dois tempos na recente vitória por 2-0 sobre os EUA e têm qualidade de sobra para repetir a dose aqui.

Na verdade, Portugal venceu ambos os tempos em duas de suas últimas três partidas. Como resultado, a seleção mandante deve ditar o ritmo e se impor contra os visitantes em ambas as etapas.