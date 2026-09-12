Palpite Palmeiras x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 18h30.

Melhores palpites para Palmeiras x São Paulo

Vitória do Palmeiras, com odds de 1.72 na Betboom

Palmeiras ter mais de 12.5 faltas, com odds de 1.78 na Betboom

Menos de 8.5 chutes no alvo, com odds de 1.65 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Primeiro jogo do Verdão após perder a liderança.

Nossa análise: Momentos das equipes

O triunfo pelo placar mínimo não refletiu necessariamente o nível de imposição palmeirense diante da LDU, mas foi o suficiente para a equipe brasileira poder jogar pelo empate em Quito na próxima semana. Vindo de um empate sem gols que o tirou da liderança na rodada passada, o Palmeiras não se encontra numa posição na qual possa lamentar demais uma vitória magra.

O São Paulo teve, possivelmente, a atuação mais pobre entre todas as equipes brasileiras em torneios continentais e pagou o preço por isso, derrotado pelo Boca Juniors por 1 a 0 em La Bombonera. Suspenso do jogo de volta pelo cartão recebido contra o Boca, Jonathan Calleri deverá liderar o ataque são-paulino, não podendo ter uma atuação muito pior do que a que apresentou em sua última aparição.

Prováveis escalações de Palmeiras e São Paulo

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Gómez, Barboza, Piquerez, A. Pereira, M. Freitas, Maurício, Arias, V. Roque e Flaco

São Paulo: Rafael, Arboleda, Duarte, Sabino, Ramon, P. Maia, M. Antônio, Danielzinho, Wendell, Luciano e Calleri

Palmeiras vem de sucesso em clássico

O Palmeiras terá algumas escolhas a fazer sem poder contar com o suspenso Alexander Barboza neste final de semana, mas, independentemente do onze titular, a solidez defensiva é quase sempre atingida pela equipe palmeirense. Garantindo um bom esforço lá atrás, o Palmeiras não tem precisado de muito para vencer os seus jogos, assim como foi o caso diante da LDU Quito.

A tendência ao sucesso em duelos apertados é uma base da campanha produtiva do Palmeiras nesta temporada em todas as competições. Quando visitou o São Paulo, que na época vivia um momento bem diferente, lá no primeiro turno, o Verdão alcançou a vitória por meio deste caminho, levando a melhor por 1 a 0 no MorumBis.

Palpite 1 Palmeiras x São Paulo: Vitória do Palmeiras, com odds de 1.72 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Clássico eleva os ânimos em ambos os lados

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Palmeiras vem de dois jogos de mata-mata diante do Santos, nos quais totalizou 27 faltas, incluindo 17 no jogo de volta, que terminou sem gols na casa do Alvinegro Praiano. Esses números do Verdão não são muito diferentes do que vem apresentando no Campeonato Brasileiro, no qual possui uma média de 13,6 faltas cometidas por partida.

Talvez um dos maiores exemplos de um jogo particularmente faltoso do Palmeiras tenha ocorrido quando visitou o São Paulo no primeiro turno e passou das 20 faltas, em algumas ocasiões conseguindo desacelerar o ritmo do jogo. Apesar de tudo o que mudou desde então, Palmeiras e São Paulo podem facilmente realizar outro embate com alto número de faltas.

Palpite 2 Palmeiras x São Paulo: Palmeiras ter mais de 12.5 faltas, com odds de 1.78 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Criar contra o Palmeiras é particularmente desafiador

Na maioria das vezes, especialmente em partidas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se contenta em administrar uma vantagem pequena na tentativa de minimizar riscos. Mesmo quando adota uma postura mais agressiva, o Verdão raramente se permite estar em uma posição de vulnerabilidade, cedendo um número pequeno de chances claras.

O São Paulo foi reprovado em seu último teste fora de casa, raramente incomodando o Boca Juniors em uma derrota por 1 a 0, bem diferente da equipe que se aproveitou do time modificado do Atlético-MG para conquistar uma vitória contundente no último final de semana.

Palpite 3 Palmeiras x São Paulo: Menos de 8.5 chutes no alvo, com odds de 1.65 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.