Palpite Osasuna x Barcelona - La Liga - 02/05/2026

Nosso especialista em apostas projeta uma partida movimentada, com o time da casa balançando as redes cedo, mas com o placar terminando tudo igual.

Dicas de apostas para Osasuna x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Osasuna 2x2 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Osasuna – Ante Budimir, Victor Munoz; Barcelona – Ferran Torres, Fermin Lopez.

O Osasuna vem navegando pelo meio da tabela durante boa parte da temporada. A equipe espantou qualquer fantasma do rebaixamento com uma vitória de virada por 2x1 sobre o Sevilla em sua última partida. Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, o time ainda nutre esperanças remotas de brigar por uma vaga em competições europeias.

O Barcelona, por sua vez, está a apenas cinco pontos de selar o título. O grito de campeão da La Liga pode sair já neste final de semana caso vençam no El Sadar e o Real Madrid tropece no domingo.

Uma sequência de nove vitórias consecutivas no campeonato espanhol praticamente liquidou a disputa pelo troféu. Mesmo com os desfalques de Lamine Yamal e Raphinha, o time catalão superou o Getafe por 2x0 no último fim de semana.

Escalações esperadas para Osasuna x Barcelona

Escalação esperada do Osasuna: Herrera, Galan, Catena, Boyomo, Rosier, Moncayola, I. Munoz, V. Munoz, Oroz, Ruben, Budimir;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Cancelo, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Gavi, Pedri, Fermin, Olmo, Bardghji, Ferran.

Osasuna vai golpear antes do intervalo

O Barcelona foi derrotado por 4x2 neste mesmo estádio na temporada passada. O Osasuna costuma endurecer o jogo quando recebe os gigantes; os donos da casa marcaram oito gols nos últimos quatro encontros em Pamplona.

Nesta temporada, os mandantes criaram o hábito de ligar o motor cedo diante de sua torcida. De fato, 54% dos seus gols em casa na liga foram marcados antes do intervalo, sendo 10 desses gols anotados entre o minuto 31 e o apito para o descanso.

Enquanto isso, o Barcelona sofreu 62% dos seus gols como visitante no primeiro tempo, o que dá confiança ao time de Alessio Lisci para buscar o gol cedo. Eles estarão ainda mais motivados pela ausência de Jules Koundé na lateral direita, suspenso. O veloz ponta Victor Munoz deve ser uma ameaça constante pelo flanco esquerdo do Osasuna.

Um pouco de complacência também pode surgir nos visitantes, já que a corrida pelo título está praticamente decidida. Apostar que o Osasuna marca mais de 0,5 gols no primeiro tempo parece uma boa pedida, com uma probabilidade implícita de 45,5%.

Dica de aposta 1 para Osasuna x Barcelona: 1º tempo: Osasuna marca mais de 0,5 gols, com odds de 2.20 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

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As redes devem balançar no El Sadar

Este deve ser um jogo bem diferente da visita do Barcelona ao Getafe no último fim de semana. O time de José Bordalás sempre entra com o "ônibus estacionado" contra o líder, mas Lisci vai querer que o Osasuna jogue para cima para criar chances para seu artilheiro de 16 gols, Ante Budimir.

Os Rojillos têm uma média de 1,75 gols por jogo em casa nesta temporada. Apenas cinco times na elite espanhola possuem um retrospecto melhor. Eles precisam da vitória para continuar sonhando com a Europa, o que deve ajudar a abrir o confronto.

As partidas do Barcelona na liga este ano têm entregado uma média de 3,55 gols por 90 minutos. Além disso, as quatro visitas mais recentes ao El Sadar tiveram uma média de quatro gols por jogo. Isso também aponta valor em buscar o mercado de Mais de 3,5 gols, com probabilidade implícita de 44,4%.

Dica de aposta 2 para Osasuna x Barcelona: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.25 na bet365

Um empate com gols vai adiar a festa do Barça

Se o Barcelona não vencer esta partida, terá a chance de comemorar o título no El Clasico do próximo fim de semana. Há bons motivos para acreditar em um tropeço, já que o Osasuna perdeu apenas duas vezes em casa neste período. O time de Lisci está somando exatamente dois pontos por jogo no El Sadar, o melhor aproveitamento fora do G4.

No entanto, os empates têm sido frequentes: 41% dos seus jogos em todas as competições desde o início do ano terminaram em igualdade. Ambas as equipes marcaram em todos esses empates, exceto em um.

Existe a possibilidade de Raphinha estar apto para jogar alguns minutos, o que aumentaria o poder de fogo dos visitantes. De qualquer forma, o ataque comandado por Hansi Flick não tem passado em branco, tendo balançado as redes em todos os seus jogos nesta La Liga.

Ambas as equipes marcaram em todos os sete jogos do Osasuna em casa contra times que estão atualmente na metade superior da tabela. Apostar na repetição desse cenário em um empate pode ser a jogada de mestre.