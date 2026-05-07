Confira os palpites O´Higgins x São Paulo para o confronto em Santiago, nesta quinta-feira (7), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para O´Higgins x São Paulo

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Nossa análise: Momento das equipes

O’Higgins e São Paulo se enfrentam pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um duelo direto que pode mexer na ponta da tabela. As duas equipes chegam próximas na classificação, o que aumenta o peso do confronto.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com momentos de intensidade e oportunidades para os dois lados.

O O’Higgins ocupa a 2ª posição, com seis pontos em três jogos. A equipe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Boston River e costuma crescer jogando em casa, onde consegue impor ritmo e pressionar os adversários.

Na temporada, os números são consistentes, mas o time ainda oscila em jogos de maior nível.

O São Paulo lidera o grupo com sete pontos e chega mais sólido para o confronto. A equipe tem conseguido manter regularidade, inclusive fora de casa, como no empate diante do Millionarios.

Com um modelo de jogo mais estruturado, o Tricolor tende a competir em alto nível mesmo como visitante.

Prováveis escalações de O´Higgins x São Paulo

O’Higgins: Omar Carabalí, Nicolás Garrido, José Movillo, Felipe Faúndez, Luis Pavez, Felipe Ogaz, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martin Maturana, Francisco González, Thiago Vecino;

São Paulo:Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Wendell, Damián Bobadilla, Danielzinho, Artur, Luciano, Cauly, Jonathan Calleri.

São Paulo controla o jogo e garante pontuação fora

O São Paulo deve adotar uma postura equilibrada, sem se expor excessivamente, mas controlando bem os momentos da partida.

A equipe tem qualidade para administrar o ritmo e explorar os espaços ao longo do jogo.

O O’Higgins tende a pressionar em casa, mas pode ter dificuldades para manter esse nível durante os 90 minutos.

Com maior consistência e maturidade, o São Paulo aparece com boas condições de ao menos pontuar fora.

Palpite 1 para O’Higgins x São Paulo: São Paulo vence ou empata, com odds de 1.34 na KTO

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Dinâmica do jogo favorece mais gols

O confronto reúne duas equipes que têm mostrado capacidade ofensiva ao longo da competição. O O’Higgins, jogando em casa, deve buscar o ataque com mais frequência, enquanto o São Paulo tem qualidade para responder.

Com momentos de maior abertura, principalmente se o placar se movimentar cedo, o jogo tende a ganhar ritmo.

Esse cenário favorece um número maior de oportunidades e, consequentemente, mais gols.

Palpite 2 para O’Higgins x São Paulo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.78 na KTO

Espaços permitem chances para os dois lados

A necessidade de resultado e o equilíbrio entre as equipes devem gerar um jogo com alternância de domínio.

O O’Higgins deve criar jogando em casa, enquanto o São Paulo costuma encontrar espaços mesmo fora.

Com ataques ativos e defesas que podem ceder em determinados momentos, a tendência é de gols para ambas as equipes ao longo da partida.