Palpite Mirassol x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Mirassol x Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 18h30.

Melhores palpites para Mirassol x Flamengo

Vitória do Flamengo, com odds de 1.90 na Brazino777

Pedro marcar a qualquer momento, com odds de 2.00 na Brazino777

Flamengo ter mais de 4.5 chutes no alvo, com odds de 1.75 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Fla ainda não venceu em SP nesta temporada.

Veja como se cadastrar usando o código promocional Brazino777.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Flamengo contou com o impacto do banco de reservas para evitar a derrota no Mineirão pela ida da Libertadores, levando um empate de volta para casa após o gol de Lucas Paquetá na etapa complementar. Optando por um ataque mais móvel diante da Raposa, Leonardo Jardim não escalou Pedro entre os titulares e deve reinserir o vice-artilheiro do Brasileirão no onze inicial diante do Mirassol neste final de semana.

Assim como o Fla, o Mirassol ficou num empate por 1 a 1 no seu jogo de ida das oitavas da Libertadores, enfrentando a LDU Quito. Diferentemente do seu adversário, que traz mais pontos positivos da última partida, o Mirassol lamenta ter deixado escapar a vitória em casa quando esteve na liderança do placar pela maior parte do jogo, acumulando agora o quarto jogo consecutivo sem vitória.

Prováveis escalações de Mirassol e Flamengo

Mirassol: Thomazella, Elias, J. Victor, Gabriel, Reinaldo, Denilson, Wallisson, G. Cazonatti, C. Eduardo, Fernandinho e B. Santos

Flamengo: Rossi, Varela, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, E. Pulgar, Carrascal, Arrascaeta, S. Lino e Pedro

Briga pelo título leva o Fla ao limite

Enquanto 18 das 20 equipes no Campeonato Brasileiro não têm mais do que 15 pontos fora de casa, o Flamengo já somou 21 longe dos seus domínios. Essa capacidade fora de casa é algo que o Fla traz já da temporada passada, quando teve o melhor saldo de gols como visitante (+13) a caminho do título.

Uma equipe que é capaz de ir ao Mineirão e impor os desafios que impôs ao Cruzeiro — um dos times em melhor forma no futebol brasileiro — é franca favorita diante de um Mirassol cujo sucesso na Libertadores não deve tirar o foco totalmente da bem real luta contra o rebaixamento.

Palpite 1 Mirassol x Flamengo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.90 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Diferentes roteiros de jogos pedem características distintas

Embora a escolha de Leonardo Jardim possa ser questionada e o impacto positivo dela não tenha sido tão óbvio, o Fla beneficiou-se ao ter opções de maior intensidade no período sem bola diante do Cruzeiro, ajudando a justificar por que dificultou tanto a vida da Raposa.

Projetando já a partida contra o Mirassol, o provável domínio territorial do Fla naturalmente pede a entrada de Pedro como uma opção mais precisa no comando de ataque para aproveitar as principais chances. Interessantemente, Pedro tem sido particularmente produtivo longe do Maracanã nesta temporada, marcando dois terços dos seus 12 gols fora de casa.

Palpite 2 Mirassol x Flamengo: Pedro marcar a qualquer momento, com odds de 2.00 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lens x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Equipes cariocas dominam o ranking de chutes no alvo

A LDU Quito provou na edição passada da Libertadores o tamanho da diferença de sua capacidade dentro e fora de casa na eliminação para o Palmeiras. Se a equipe equatoriana conseguiu ter mais finalizações do que o Mirassol no interior paulista, incluindo quatro chutes no alvo, o Fla, cujo poderio ofensivo é amplamente superior, deverá ser ainda mais produtivo.

Um fato curioso sobre o Flamengo e as equipes cariocas no Brasileirão é que elas são as únicas quatro com uma média igual ou superior a cinco chutes no alvo por partida. O Fla ocupa a quarta colocação neste ranking com exatamente 5,0, sendo aquele que melhor executa os seus arremates, liderando a competição com 39 gols.

Palpite 3 Mirassol x Flamengo: Flamengo ter mais de 4.5 chutes no alvo, com odds de 1.75 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.