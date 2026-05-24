Palpite Manchester City x Aston Villa - Premier League - 24/05/2026

Nosso especialista em apostas espera uma vitória convincente dos donos da casa naquele que deve ser o último jogo de Pep Guardiola no comando do City.

Dicas de apostas para Manchester City x Aston Villa:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 4x0 Aston Villa;

Palpite de artilheiros: Manchester City – Erling Haaland (2x), Jeremy Doku, John Stones.

As ambições do Manchester City de levar a briga pelo título da Premier League até o último fim de semana chegaram ao fim na noite de terça-feira. O empate por 1x1 contra o Bournemouth confirmou o Arsenal como campeão. O City vinha de nove vitórias nos seus últimos 10 jogos em todas as competições.

As notícias sobre a saída iminente de Guardiola vazaram horas antes da viagem a Dorset. O comandante do City, há muito tempo no cargo, recusou-se a confirmar sua saída quando questionado após a partida. No entanto, a expectativa é de que este jogo seja o seu último.

O Aston Villa já não disputa mais nada, pois garantiu a classificação para a Champions League com uma vitória por 4x2 sobre o Liverpool. A equipe de Unai Emery somou apenas um ponto nos últimos três compromissos pelo campeonato. Além disso, eles terão pouco tempo de recuperação para o jogo de domingo, logo após disputarem a final da Europa League no meio da semana.

Escalações esperadas para Manchester City x Aston Villa

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Luiz, McGinn, Barkley, Rogers, Abraham.

City começando com tudo

Se não fosse pelas notícias da saída de Guardiola, o Manchester City poderia ter dificuldades para encontrar motivação para este jogo. Eles provavelmente estão frustrados por não terem conseguido levar a disputa do título até a última rodada. No entanto, o clima agora deve ser de grande festa e despedida, já que a dupla de veteranos John Stones e Bernardo Silva também está de saída.

O City sobrou no primeiro tempo de seus jogos na Premier League nesta temporada. A equipe tem um saldo de gols de +30 antes do intervalo. O atual vice-líder foi para o vestiário em vantagem no placar em 72% de suas partidas em casa.

É bem provável que Emery poupe alguns de seus principais jogadores após a viagem a Istambul. Sua equipe costuma começar devagar nos jogos fora de casa nesta temporada. O Villa foi para o intervalo vencendo apenas duas vezes em 18 partidas como visitante na Premier League.

Diante disso, apoiar a vitória do Man City ainda no primeiro tempo parece uma boa pedida, com uma probabilidade implícita de 55,6%.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Aston Villa: 1º tempo: Manchester City, com odds de 1.80 na Novibet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Promessa de gols com o Villa sofrendo a ressaca da Europa League

O Man City marcou três gols em três de suas quatro partidas pela Premier League até agora em maio. Erling Haaland reencontrou o seu melhor futebol, balançando as redes oito vezes em nove exibições por todas as competições desde a última Data FIFA. Jeremy Doku também vem brilhando, com cinco gols e duas assistências nos seus últimos nove jogos.

Isso deve garantir uma tarde complicada para a defesa possivelmente desgastada do Villa. Mesmo durante esta era de sucesso sob o comando de Emery, o time de Birmingham sempre sofreu bastante neste estádio. Eles sofreram 12 gols nas suas últimas quatro visitas ao Etihad Stadium.

Depois de tantos jogos decisivos na Premier League e na Europa League, o Villa deve sofrer para manter sua intensidade habitual. Portanto, apostar que o City marcará mais de 2,5 gols tem muito valor.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Aston Villa: Manchester City marca mais de 2,5 gols, com odds de 2.05 na Novibet.

Ataque visitante passando em branco no Etihad

A evolução do sistema defensivo do Man City foi um fator crucial para que a equipe conseguisse ao menos brigar pelo título nesta temporada. Eles sofreram apenas 0,89 gol por jogo na Premier League, em comparação com os 1,16 gol sofrido por 90 minutos na temporada 2024/25.

Quatro de suas últimas cinco vitórias foram sem sofrer gols. Enquanto isso, a equipe de Guardiola não sofreu gols em 50% de suas partidas em casa no campeonato.

Apesar de ter garantido uma vaga no G5, o Villa não vem sendo brilhante no ataque fora de casa, com uma média de apenas 1,22 gol por partida como visitante. Os Villans ocupam apenas a 13ª posição na elite inglesa em termos de xG (gols esperados) total, com 46,4.

Sendo assim, apostar que pelo menos uma das equipes passará em branco parece um palpite inteligente.