Palpite Internacional x São Paulo- Campeonato Brasileiro - 01/04/2026

Confira os palpites Internacional x São Paulo para o confronto em Porto Alegre, nesta quarta (1), às 19h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Internacional e São Paulo se enfrentam no Beira-Rio em um duelo direto na parte de cima da tabela. O Colorado tenta confirmar a recuperação, enquanto o Tricolor busca resposta após derrota no clássico. O contexto aponta para um jogo equilibrado.

O Internacional venceu os dois últimos jogos e subiu na tabela. Agora é o 12º colocado, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito partidas. A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, em casa, reforçou a confiança da equipe.

O São Paulo ocupa a 2ª posição, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no último jogo. Mesmo assim, mantém campanha forte e segue como um dos principais times da competição.

Prováveis escalações de Internacional x São Paulo

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei (ou Matheus Bahia); Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Rafael Borré

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz, Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho (ou Cauly), Luciano e Calleri.

Confronto equilibrado pode terminar sem vencedor

O Internacional vive momento de crescimento e joga em casa, o que tende a equilibrar o confronto. A equipe deve buscar o controle do jogo e tentar impor ritmo, principalmente com apoio da torcida no Beira-Rio.

O São Paulo, mesmo após a derrota, segue competitivo e bem organizado. A equipe sabe jogar fora de casa e não costuma se expor. Com dois times em bom nível e estratégias que podem se anular, o empate aparece como um cenário bastante provável.

Palpite 1 para Internacional x São Paulo: Empate, com odds de 2.92 na bet365

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Jogo pode ter ritmo mais controlado

A tendência é de uma partida mais estudada, com forte disputa no meio-campo. O Internacional deve trabalhar a posse, enquanto o São Paulo busca controlar espaços e evitar transições rápidas do adversário. Em um jogo entre dois times que já decidiram a Libertadores, tudo pode acontecer.

Esse tipo de dinâmica reduz o número de jogadas pelas laterais e, consequentemente, o volume de escanteios. Com menos pressão constante e um jogo mais cadenciado, a linha proposta pode não ser atingida.

Palpite 2 para Internacional x São Paulo: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.87 na bet365

Duas equipes podem encontrar o gol

O Internacional vive bom momento ofensivo e tem criado mais chances nos últimos jogos. Jogando em casa, tende a ter presença constante no campo de ataque, o que aumenta a probabilidade de marcar.

O São Paulo também tem qualidade ofensiva e costuma ser eficiente mesmo fora de casa. A equipe consegue aproveitar espaços e transformar oportunidades em gol. Em um confronto equilibrado, a tendência é de chances para os dois lados.