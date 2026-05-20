Palpite Independiente Petrolero x Botafogo: Copa Sul-Americana: 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Independiente Petrolero x Botafogo, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (20), às 21h.

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Fogão mantém liderança isolada com mais uma vitória.

Nossa análise: Momentos das equipes

Arthur Cabral teve a sua grande atuação com a camisa do Fogão no último final de semana ao liderar uma vitória da equipe carioca por 3-1 diante do Corinthians, ampliando os números já imponentes do ataque botafoguense no Brasileirão. O hat-trick de Arthur Cabral ajudou o Fogão a se posicionar na primeira metade da tabela, atualmente o nono colocado com 21 pontos.

O sorteio não foi generoso com o Independiente Petrolero, colocando-o em uma chave com dois campeões recentes de torneios continentais, e o seu desempenho ilustra isso: derrotado em todos os quatro jogos desta competição e já eliminado de maneira antecipada. Contudo, no Campeonato Boliviano, essa equipe vem de seis jogos de invencibilidade após ser derrotada na estreia.

Prováveis escalações de Independiente Petrolero e Botafogo

Independiente Petrolero: Gutiérrez, Montenegro, Palma, Montero, Leanos, Villavicencio, Rojas, Willie, Cardozo, González e Cristaldo

Botafogo: Neto, Vitinho, Ferraresi, Barboza, Telles, Huguinho, Medina, Kadir, Montoro, Villalba, A. Cabral

Favoritismo da equipe brasileira mesmo fora de casa

A disparidade entre essas equipes rivaliza com as maiores de possivelmente qualquer duelo na fase de grupos dos dois principais torneios continentais da CONMEBOL. Basta lembrar o que aconteceu no primeiro duelo entre essas equipes, com o Fogão terminando com 30 chutes contra 3 do Independiente Petrolero a caminho de uma tranquila vitória por 3-0.

Nas quatro derrotas que sofreu nesta fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Independiente Petrolero saiu atrás do placar logo na etapa inicial em três delas, inclusive tendo sofrido um gol do Fogão nos primeiros 15 minutos do seu confronto realizado em solo carioca.

Palpite 1 Independiente Petrolero x Botafogo: (Intervalo/Final do jogo) Botafogo/Botafogo, com odds de 1.43 na BetBoom

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Independiente Petrolero vem de um festival de cartões

Os números defensivos do Botafogo no Campeonato Brasileiro não são dos mais encorajadores, mas o nível de competição que enfrenta diante de uma equipe como o Independiente Petrolero é inferior ao que encontra semanalmente no torneio nacional — não à toa, sequer passou perto de ser vazado pelo time boliviano no seu compromisso mais recente.

Projetar uma possibilidade distinta do Independiente Petrolero novamente passando em branco diante do Fogão requer um nível de confiança na sua capacidade ofensiva que simplesmente não se justificou nesta competição até o momento.

Palpite 2 Independiente Petrolero x Botafogo: Independiente Petrolero não marcar, com odds de 1.76 na BetBoom

Desenha-se uma potencial explosão ofensiva

A proximidade do Caracas força o Botafogo a não poder se dar ao luxo de tirar um pouco o pé diante do lanterna desta chave, gerando a mesma fome de atacar que levou essa equipe a vencer o Independiente Petrolero por 3-0 no Rio, com gols em ambos os tempos.

Apesar da eliminação para a Chapecoense fora de casa na Copa do Brasil, essa equipe do Botafogo já demonstrou em outros momentos que é capaz de ser letal como visitante, marcando três gols no Racing, na Argentina, por exemplo.