Palpite Grêmio x Santos - Campeonato Brasileiro - 23/05/26

Veja os palpites para a partida entre Grêmio x Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 19h.

Melhores palpites para Grêmio x Santos

Nossa análise: Momentos das equipes

A única derrota do Grêmio nos últimos nove compromissos veio diante do Flamengo. Assim, o time de Luís Castro tenta levar a consistência que apresenta em competições eliminatórias para o Brasileirão, onde é apenas o 15º colocado, fora da zona de rebaixamento por ter um saldo de gols melhor do que o Corinthians e o próprio Santos.

Atuando sem o lesionado Neymar, o Santos iniciou bem sua partida contra o San Lorenzo, abrindo dois a zero diante do seu torcedor apenas para conceder um empate extremamente frustrante.

Compartilhando a posição precária do Grêmio no Brasileirão, o Santos sofre ainda mais por ser o lanterna de seu grupo na Copa Sul-Americana, embora ainda mantenha boas chances de se classificar para a próxima fase caso consiga vencer em casa na última rodada.

Prováveis escalações de Grêmio e Santos

Grêmio: Weverton, L. Eduardo, E. Noriega, Viery, Pavón, Perez, Mec, P. Gabriel, Enamorado, Amuzu e Braithwaite

Santos: Brazão, I. Vinícius, Frias, Veríssimo, R. Gonzaga, Arão, Oliva, Bontempo, Rollheiser, Moisés e Gabriel

Santos é claramente frágil longe de casa

Quatro equipes realizaram pelo menos sete jogos longe dos seus domínios no Campeonato Brasileiro e ainda seguem sem saber o que é vencer como visitante. O Santos é uma dessas equipes, voltando a atuar fora de casa no Brasileirão pela primeira vez desde o empate com o Palmeiras no início do mês.

Além da única derrota do Grêmio neste recorte dos últimos nove jogos ter vindo diante do Flamengo, aquele jogo também representou a única derrota do Grêmio como mandante no Campeonato Brasileiro, difícil de ser batido em casa mesmo estando longe do que poderia se considerar um desempenho ideal na competição.

Palpite 1 Grêmio x Santos: (Empate anula a aposta) Grêmio, com odds de 1.55 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Grêmio x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Alvinegro Praiano lidera a competição em uma estatística disciplinar

Após 16 rodadas, o Santos se encontra confortavelmente no topo do ranking de cartões amarelos, tendo recebido 51. Pegando o seu último compromisso nesta competição como exemplo, o Santos recebeu quatro amarelos e um vermelho na derrota para o Coritiba.

Do outro lado, o Grêmio pode não estar nas primeiras posições do ranking, mas, por sua vez, não deixa de possuir uma média superior a dois cartões por partida, também estando no grupo de seis equipes que já tiveram um jogador expulso pelo menos três vezes.

Palpite 2 Grêmio x Santos: Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.65 na Novibet

Equipe visitante sofre média alta de gols fora de casa

A ausência de vitórias do Santos como visitante pode ser traçada à incapacidade dessa equipe de alcançar desempenhos defensivos sólidos, tendo sofrido 14 gols nos sete jogos como visitante, a quinta pior marca em toda a competição.

Embora essa fragilidade apareça com mais clareza fora de casa, os números recentes em todos os jogos preocupam — afinal de contas, trata-se do mesmo time que tomou três gols do Coritiba no último final de semana e perdeu uma vantagem de dois gols diante do San Lorenzo.