Palpite Fluminense x Flamengo- Campeonato Brasileiro - 11/04/2026

Confira os palpites Fluminense x Flamengo para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (11), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Fluminense x Flamengo

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Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã em mais um clássico direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem bons momentos e brigam por posições importantes, o que aumenta o peso do confronto. Além do aspecto técnico, o fator emocional costuma ser determinante em jogos desse nível. O cenário aponta para um duelo equilibrado, com intensidade e disputa forte ao longo dos 90 minutos.

O Fluminense ocupa a 3ª posição, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas em 10 jogos. A equipe é organizada, competitiva e costuma ter bom desempenho em clássicos, principalmente quando consegue controlar o ritmo e impor seu estilo de jogo.

O Flamengo é o 4º colocado, com cinco vitórias, dois empates e duas derrotas em nove partidas. O time vive crescimento sob comando de Leonardo Jardim, apresenta evolução coletiva e chega embalado após vitória convincente na última rodada.

Prováveis escalações de Fluminense x Flamengo

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz (Evertton Araújo), Arrascaeta e Paquetá, Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro

Clássico tende a ser equilibrado e decidido nos detalhes

O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem bons momentos e possuem qualidade técnica semelhante. Em clássicos, o equilíbrio costuma ser ainda maior, com forte disputa no meio-campo e poucos espaços ao longo do jogo.

O Fluminense tende a buscar controle, enquanto o Flamengo pode apostar em intensidade e transições. Com dois times bem estruturados e que se conhecem bem, o empate aparece como um resultado bastante possível dentro do contexto.

Palpite 1 para Fluminense x Flamengo: Empate, com odds de 3.20 na bet365

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Pedro pode ser decisivo em jogo grande

O Flamengo deve ter momentos de presença ofensiva ao longo da partida, principalmente em transições e jogadas mais diretas. A equipe tem capacidade de criar oportunidades mesmo em jogos equilibrados.

Pedro é a principal referência ofensiva e costuma aparecer bem em jogos grandes. Ele se posiciona com eficiência e participa das principais finalizações. Em um clássico com chances distribuídas, a tendência é de que ele tenha oportunidades para marcar.

Palpite 2 para Fluminense x Flamengo: Pedro marca a qualquer momento, com odds de 2.00 na bet365

Duas equipes com capacidade ofensiva

O Fluminense tem boa construção ofensiva e costuma criar chances mesmo contra adversários fortes. Jogando no Maracanã, a equipe tende a ter mais presença no ataque em determinados momentos.

O Flamengo também vive bom momento ofensivo e tem qualidade para responder. Em um clássico aberto em alguns momentos e com jogadores decisivos dos dois lados, a tendência é de gols para ambas as equipes. No reencontro dos times desde a decisão do Carioca, qualquer jogada pode fazer a diferença.