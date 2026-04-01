Palpite Fluminense x Corinthians- Campeonato Brasileiro - 01/04/2026

Confira os palpites Fluminense x Corinthians para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta (1), às 21h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Corinthians se enfrentam no Maracanã em um duelo importante na parte de cima da tabela. O Tricolor vive momento mais estável e tenta manter a regularidade, enquanto o Timão busca encerrar a sequência de empates. O contexto aponta para um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para os mandantes.

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e ocupa a 3ª posição. São cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos. A equipe é organizada, consistente e cresce jogando no Maracanã, onde costuma controlar o ritmo.

O Corinthians vem de três empates seguidos e ocupa a 11ª posição. O time ainda busca maior eficiência ofensiva e regularidade. Fora de casa, tende a ter mais dificuldades para impor seu jogo.

Prováveis escalações de Fluminense x Corinthians

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana (Renê), Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Castillo (John Kennedy)

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, André, Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto

Fluminense tem força para confirmar favoritismo

O Fluminense vive o melhor momento e joga no Maracanã, onde costuma ser muito forte. A equipe é organizada, tem bom controle de posse e consegue criar chances com consistência. Esse tipo de cenário aumenta a pressão sobre o adversário ao longo do jogo.

O Corinthians vem de sequência de empates e ainda mostra dificuldade para transformar desempenho em vitórias. Fora de casa, o time tende a ter menos controle da partida. Com mais estabilidade, confiança e apoio da torcida, o Fluminense tem boas condições de confirmar o favoritismo.

Palpite 1 para Fluminense x Corinthians: Fluminense vence, com odds de 1.91 na Betano

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Jogo pode ter mais espaços e gols

A tendência é de um confronto com momentos de maior abertura. O Fluminense costuma propor o jogo e manter presença ofensiva constante, o que naturalmente aumenta o número de oportunidades criadas ao longo da partida.

O Corinthians, mesmo irregular, tem qualidade para responder. A equipe consegue chegar ao ataque, principalmente em transições rápidas. Com dois times que criam e não abrem mão de atacar, o cenário favorece um jogo com mais chances e possibilidade de ultrapassar a linha de gols proposta.

Palpite 2 para Fluminense x Corinthians: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.32 na Betano

Lucho Acosta pode ser decisivo no Maracanã

O Fluminense tem boa construção ofensiva e costuma envolver o adversário jogando em casa. Nesse tipo de jogo, os jogadores mais técnicos ganham protagonismo, principalmente aqueles que participam diretamente das finalizações.

Lucho Acosta é um desses nomes. Ele aparece bem na área, participa das jogadas e tem capacidade de decisão. Com o Fluminense tendo mais volume ofensivo, as oportunidades tendem a surgir. Em um jogo com esse cenário, as chances de Lucho balançar as redes aumentam.