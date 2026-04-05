Palpite Flamengo x Santos- Campeonato Brasileiro - 05/04/2026

Confira os palpites Flamengo x Santos para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (5), às 17h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã em um duelo com cenários distintos no Brasileirão. O Rubro-Negro vive momento de crescimento e tenta se consolidar na parte de cima da tabela, enquanto o Peixe busca se afastar da zona de risco.

O Flamengo soma 14 pontos em sete jogos e ocupa a 5ª posição. São quatro vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe mostra evolução sob o comando de Leonardo Jardim, com mais organização, intensidade e controle das partidas, principalmente jogando em casa.

O Santos é o 16º colocado, com sete pontos em oito jogos. São quatro empates, três derrotas e uma vitória. O retorno de Cuca pode trazer ajustes, mas o time ainda busca consistência, sobretudo atuando fora de casa, onde tende a ter mais dificuldades.

Prováveis escalações de Flamengo x Santos

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Lucas Paquetá (Carrascal), Lino (Cebolinha) e Pedro

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo (ou Adonis Frías), Luan Peres e Escobar, Oliva, Gustavo Henrique e Neymar, Rony, Thaciano (ou Barreal) e Moisés

Flamengo tem amplo favoritismo no Maracanã

O Flamengo chega em melhor momento e joga no Maracanã, onde costuma ser dominante. A equipe tem mais qualidade coletiva, maior controle de posse e consegue criar oportunidades com frequência.

O Santos vive fase instável e ainda passa por ajustes com a chegada de Cuca. Fora de casa, o time tende a sofrer mais, principalmente contra equipes organizadas. Com maior consistência e volume ofensivo, o Flamengo aparece como favorito para conquistar a vitória.

Palpite 1 para Flamengo x Santos: Flamengo vence, com odds de 1.38 na bet365

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Jogo pode ter menos volume de escanteios

A tendência é de um jogo controlado pelo Flamengo, mas sem pressão constante durante os 90 minutos. A equipe costuma trabalhar a bola com paciência, evitando acelerar todas as jogadas pelos lados, o que pode reduzir o número de cruzamentos.

O Santos deve adotar postura mais defensiva, com linhas baixas e foco em proteger a área. Esse tipo de estratégia reduz o número de chegadas em profundidade. Com menos jogadas de linha de fundo e menor intensidade ofensiva contínua, o número de escanteios pode ficar abaixo da linha proposta.

Palpite 2 para Flamengo x Santos: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.15 na bet365

Defesa rubro-negra pode limitar o Santos

O Flamengo tem mostrado evolução defensiva nas últimas partidas. A equipe está mais organizada e consegue controlar melhor os espaços, principalmente jogando em casa. Isso reduz as oportunidades cedidas ao adversário.

O Santos ainda tem dificuldades ofensivas e cria pouco fora de casa. Mesmo com mudanças no comando técnico, o time pode ter dificuldade para furar a defesa adversária. Em um jogo com domínio do Flamengo e poucas chances do visitante, a tendência é de apenas um lado marcar.