Palpite Flamengo x Estudiantes de La Plata - Copa Libertadores - 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Flamengo x Estudiantes de La Plata, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (20), às 21h30.

Melhores palpites para Flamengo x Estudiantes de La Plata

Nossa análise: Momentos das equipes

O Flamengo não atua como mandante há quatro jogos, desde o primeiro compromisso em maio, quando ficou no empate por 2-2 com o Vasco da Gama. Curiosamente, dois gols também representam o total do Fla nesses quatro jogos longe do Maracanã, que incluem a eliminação da Copa do Brasil.

O tropeço fora de casa contra o Cusco na última rodada da Libertadores aumenta a pressão para que o Estudiantes consiga replicar o nível de competitividade do primeiro compromisso contra o Fla e arranque um resultado positivo em pleno Maracanã, assim como conseguiu em casa.

Prováveis escalações de Flamengo e Estudiantes

Flamengo: Rossi, Royal, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, E. Araújo, Jorginho, Paquetá, Carrascal, Lino e B. Henrique

Estudiantes: Muslera, Mancuso, Pirez, Palacios, Núñez, Piovi, Neves, Amondarain, Farias, Cetré e Carillo

Frustrações recentes são deixadas para trás

Até mesmo uma equipe tão qualificada como o Flamengo está suscetível a certas dificuldades quando encara uma sequência de quatro jogos longe de casa, e isso não pode ser minimizado na análise dos resultados recentes do Rubro-Negro Carioca.

O empate na última rodada contra o Athletico-PR gera uma frustração maior por não aproveitar o tropeço do Palmeiras. Ao mesmo tempo, poucos lugares são tão intimidadores para se jogar atualmente no futebol brasileiro quanto a casa do Furacão.

Palpite 1 para Flamengo x Estudiantes de La Plata: Vitória do Flamengo, com odds de 1.46 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

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Convocado para a Copa, Lucas Paquetá vem bem

Deixado de fora da última convocação antes da Copa há dois meses, Lucas Paquetá elevou o seu nível desde então e foi recompensado com um lugar no Mundial. Entre suas boas atuações recentes, Paquetá marcou na última aparição pela Libertadores, contribuindo para a goleada contra o Independiente Medellín.

O Flamengo ficou com uma lacuna em termos de contribuições para gols após a lesão de Arrascaeta, e Paquetá é um dos nomes que ajudam a preencher esse espaço, inclusive balançando as redes nas últimas duas vezes que entrou em campo no Maracanã.

Palpite 2 para Flamengo x Estudiantes de La Plata: Lucas Paquetá marcar ou dar assistência a qualquer momento, com odds de 1.90 na Novibet

Volante argentino é o rei dos amarelos

Ezequiel Piovi fará o seu quarto jogo nesta fase de grupos da Libertadores. Isso porque ficou de fora da última partida após cumprir suspensão por receber um amarelo em cada um dos três primeiros jogos da equipe argentina, incluindo o duelo com o Flamengo no fim do mês passado.

Piovi também recebeu um amarelo na eliminação do Estudiantes no Campeonato Argentino contra o Racing, o seu quinto cartão em 15 jogos na competição, todos eles como titular.