Confira os palpites Cruzeiro x Vitória para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (1), às 20h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Vitória se enfrentam no Mineirão em um duelo importante para a parte de baixo da tabela.

A Raposa busca reação imediata, enquanto o Leão tenta manter a regularidade. O contexto é de pressão maior para o time da casa.

O Cruzeiro ainda não venceu no Brasileirão. São quatro empates e quatro derrotas em oito jogos.

Na última rodada, ficou no 0 a 0 com o Santos, no Mineirão. A estreia de Artur Jorge pode mudar o cenário e trazer nova dinâmica para a equipe.

O Vitória vive um momento mais estável. Venceu o Mirassol por 1 a 0 e chegou à 10ª posição. São três vitórias, um empate e três derrotas.

A equipe mostra organização e sabe competir, mesmo fora de casa.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Vitória

Cruzeiro: Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroyo e Neyser;

Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon, Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.

Cruzeiro pode aproveitar mudança de comando

O Cruzeiro entra pressionado, mas a estreia de Artur Jorge pode trazer impacto imediato. Mudanças de treinador costumam gerar resposta rápida, principalmente em termos de intensidade e postura dentro de campo.

A equipe tende a entrar mais ligada desde o início.

Jogando no Mineirão, o Cruzeiro deve ter mais posse e buscar o controle da partida. O Vitória vive um momento melhor, mas fora de casa tende a ter mais dificuldades.

Com necessidade de vitória e possível mudança de comportamento, o cenário favorece o Cruzeiro.

Palpite 1 para Cruzeiro x Vitória: Cruzeiro vence, com odds de 1.55 na bet365

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Kaio Jorge pode aproveitar cenário ofensivo

O Cruzeiro deve ter maior presença no ataque ao longo do jogo. A equipe precisa da vitória e tende a pressionar, especialmente jogando em casa.

Esse tipo de cenário aumenta o número de oportunidades criadas durante a partida.

Kaio Jorge pode ser peça importante nesse contexto. Ele atua próximo da área, participa das jogadas ofensivas e costuma aparecer nas finalizações. Com mais volume ofensivo e maior necessidade de ataque, as chances aumentam.

Em um jogo de pressão do Cruzeiro, a possibilidade de marcar é considerável.

Palpite 2 para Cruzeiro x Vitória: Kaio Jorge marca a qualquer momento, com odds de 2.23 na bet365

Jogo pode ter poucas chances para o visitante

O Cruzeiro deve controlar o jogo e tentar reduzir os riscos defensivos. A equipe precisa vencer, mas também não pode se expor demais. Com o novo treinador, a tendência é de maior organização, principalmente sem a bola.

O Vitória, fora de casa, pode ter dificuldade para criar. A equipe costuma ser mais eficiente em jogos controlados, mas pode encontrar menos espaço neste confronto.

Com domínio do Cruzeiro e poucas oportunidades cedidas, o cenário favorece um jogo com apenas um lado marcando.