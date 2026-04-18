Palpite Cruzeiro x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 18/04/2026

Confira os palpites Cruzeiro x Grêmio para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (18), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Cruzeiro x Grêmio

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Nossa análise: Momento das equipes

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Mineirão pela 12ª rodada do Brasileirão, em um duelo que coloca frente a frente equipes que ainda buscam maior estabilidade na competição.

A Raposa tenta sair da parte de baixo, enquanto o Imortal busca se firmar no meio da tabela.

O Cruzeiro vem de vitória importante por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, em casa, resultado que deu novo fôlego à equipe. Agora com 10 pontos em 11 jogos, o time soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Apesar da campanha irregular, o desempenho recente mostra evolução, principalmente jogando no Mineirão, onde tende a ser mais competitivo e agressivo.

O Grêmio ocupa a 12ª posição, com 13 pontos em 11 partidas. A equipe soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas e vem de empate fora de casa contra o Internacional.

O time mostra competitividade, mas ainda oscila bastante, principalmente quando precisa assumir o protagonismo fora de casa.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki, Gerson, Lucas Silva, Keny Arroyo, Matheus Pereira, Christian, Néiser Villarreal;

Grêmio: Weverton, Cristian Pavón, Fabián Balbuena, Viery, Pedro Gabriel, Dodi, Erick Noriega, Juan Nardoni, Tetê, Martin Braithwaite, Gabriel Mec.

Cruzeiro pode aproveitar momento e fator casa

O Cruzeiro chega com confiança após a vitória sobre o Bragantino e tende a repetir uma postura mais agressiva no Mineirão. A equipe mostrou evolução recente, principalmente na intensidade e na forma como consegue pressionar o adversário dentro de casa.

O Grêmio, apesar de competitivo, tem apresentado dificuldades fora de casa, principalmente para impor seu ritmo.

Em um cenário de maior pressão do mandante e necessidade de pontuar, o Cruzeiro pode encontrar espaços e aproveitar o momento para conquistar mais uma vitória.

Palpite 1 para Cruzeiro x Grêmio: Cruzeiro vence, com odds de 1.70 na KTO

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Jogo pode ter placar mais controlado

A tendência é de um confronto equilibrado, com forte disputa no meio-campo e poucos espaços ao longo da partida. O Cruzeiro deve buscar o ataque, mas sem se expor excessivamente, enquanto o Grêmio tende a adotar postura mais cautelosa.

Com esse cenário mais controlado e estratégico, o número de chances claras pode ser reduzido. Além disso, as duas equipes têm mostrado oscilações ofensivas.

Isso favorece um jogo com menos gols e com apenas um dos lados balançando as redes.

Palpite 2 para Cruzeiro x Grêmio: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.82 na KTO

Kaio Jorge pode ser decisivo novamente

O Cruzeiro deve criar volume ofensivo ao longo da partida, principalmente jogando em casa e embalado pelo resultado recente. A equipe tende a trabalhar bem a bola e gerar oportunidades dentro da área, principalmente contra uma defesa que pode ceder espaços.

Kaio Jorge aparece como uma das principais referências ofensivas e vive momento de confiança. Ele participou bem do último jogo e tende a ser novamente protagonista.

Com o Cruzeiro pressionando e criando chances, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar.