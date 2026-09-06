Palpite Cruzeiro x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Cruzeiro x Athletico-PR, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 16h.

Melhores palpites para Cruzeiro x Athletico-PR

(Handicap) Athletico-PR +2, com odds de 1.34 na bet365

Kevin Viveros marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.47 na bet365

(Ambas as equipes marcam) Sim, com odds de 1.95 na bet365

Embate entre membros do G6 no Mineirão.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

A necessidade de sustentar uma vantagem mínima em território hostil, com uma desvantagem numérica, foi pesada demais para o Cruzeiro, eliminado da Copa do Brasil de maneira dramática pelo seu maior rival em uma derrota por 2 a 1 de virada. Fora dos torneios eliminatórios, resta ao Cruzeiro terminar forte o Campeonato Brasileiro, curiosamente, a única equipe na primeira metade da tabela com o saldo de gols negativo após a derrota para o Vasco da Gama no último final de semana.

Seis gols em dois jogos; assim vem o ataque do Furacão para um teste e tanto no Mineirão. Infelizmente, para a equipe paranaense, só foram somados quatro dos últimos seis pontos disputados, apesar de o ataque estar pegando fogo, já que a defesa não mantém o ritmo, aumentando a pressão para Kevin Viveros e cia. produzirem em alto nível.

Prováveis escalações de Cruzeiro e Athletico-PR

Cruzeiro: Otávio, Fágner, F. Bruno, J. Jesus, Villalba, Romero, Gérson, Arroyo, Pereira, Wesley e K. Jorge

Athletico-PR: Santos, Terán, Aguirre, Dias, Dantas, Jadson, L. Gustavo, J. Cruz, Leozinho, Mendoza e Viveros

Esforços na Copa do Brasil podem afetar esse jogo

O Cruzeiro foi até o limite na tentativa de se manter vivo na Copa do Brasil, e é natural que esse esforço coletivo, atuando por um longo período com 10 jogadores, tenha um certo peso no primeiro jogo logo após a eliminação. A equipe comandada por Artur Jorge, inclusive, chegou a terminar a partida contra o Galo sem os seus principais jogadores em campo — Matheus Pereira, Kaio Jorge e Gérson —, pois já não estavam nas melhores condições para o esforço coletivo defensivo necessário no duelo com o Galo.

Neste contexto de desgaste, o Furacão é um dos piores adversários que poderiam visitar o Mineirão neste final de semana, considerando que apenas Palmeiras e Flamengo conquistaram mais vitórias como visitantes do que o Athletico-PR. Raramente superado com facilidade, mesmo quando sucumbe diante da adversidade, o Furacão não perde um jogo no Brasileirão por múltiplos gols de diferença desde o início de abril.

Palpite 1 Cruzeiro x Athletico-PR: (Handicap) Athletico-PR +2, com odds de 1.34 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Atual artilheiro enfrenta o goleador da temporada passada

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Cruzeiro x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Kaio Jorge parecia imparável no ano passado e carregou excelentes números rumo à artilharia do Brasileirão, feito que Kevin Viveros se mostra preparado para alcançar nesta temporada, brigando gol a gol com Pedro, do Flamengo. Líder do ranking, com 17 gols, Viveros pode ser o primeiro goleador do Brasileirão defendendo a camisa do Furacão em mais de uma década.

Demonstrando a sua frieza sob pressão, Viveros deixou o seu no empate por 3 a 3 com o Fluminense na rodada anterior, marcando em cobrança de pênalti nos acréscimos da etapa complementar, evitando que o Furacão visse o fim da sua sequência de invencibilidade no Brasileirão.

Palpite 2 Cruzeiro x Athletico-PR: Kevin Viveros marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.47 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataques empolgados pela oportunidade neste final de semana

Embora ainda mantenha o seu posto como a terceira melhor defesa do Brasileirão, o Athletico-PR não vem conseguindo replicar o nível de desempenho que o colocou nessa posição em compromissos recentes. O time paranaense não apresentou muita segurança, sofrendo três gols em casa na rodada passada, a sua pior marca nesta temporada.

O Cruzeiro, por sua vez, tem peças ofensivas que podem tirar proveito desses problemas do Furacão e, ao mesmo tempo, terá das missões mais árduas, contendo Viveros e cia., algo que diversas equipes já falharam em conseguir no Campeonato Brasileiro.

Palpite 3 Cruzeiro x Athletico-PR: (Ambas as equipes marcam) Sim, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.