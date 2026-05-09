Confira os palpites Coritiba x Internacional para o confronto em Curitiba, neste sábado (09), às 16h, pelo Brasileirão.
Melhores palpites para Coritiba x Internacional
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Nossa análise: Momento das equipes
Coritiba e Internacional fazem um confronto importante no meio da tabela do Brasileirão, em um jogo que pode definir o rumo das equipes nas próximas rodadas.
O Coxa tenta se recuperar após uma derrota pesada, enquanto o Colorado chega embalado por uma atuação convincente.
O cenário aponta para um jogo equilibrado, com alternância de domínio e bastante disputa no meio-campo.
O Coritiba ocupa a 8ª posição, com campanha consistente até aqui, mas vem de um revés por 4 a 1 que expôs fragilidades defensivas.
Ainda assim, jogando no Couto Pereira, o time costuma mudar de postura, sendo mais agressivo, intenso e participativo no ataque. A tendência é de uma equipe buscando resposta imediata, principalmente diante da sua torcida.
O Internacional, por sua vez, começa a dar sinais de recuperação após um início irregular. A vitória sobre o Fluminense trouxe confiança e mostrou evolução coletiva, principalmente na organização defensiva e na transição ofensiva.
Mesmo fora de casa, o time de Pezzolano deve competir em bom nível, tentando controlar o jogo em alguns momentos e explorar os espaços deixados pelo adversário.
Prováveis escalações de Coritiba x Internacional
Coritiba: Pedro Rangel, Tinga, Thiago Santos, Maicon, Felipe Jonatan, Tiago Coser, Josué, Sebastián Gómez, Lucas Ronier, Pedro Rocha, Joaquín Lavega;
Internacional: Anthoni, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia, Allex, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Alexandro Bernabei, Johan Carbonero, Alerrandro.
Coritiba usa fator casa para buscar reação
O Coritiba deve adotar uma postura mais agressiva, principalmente após a derrota na última rodada. Jogando em casa, a equipe tende a pressionar desde o início, buscando retomar a confiança e controlar o ritmo da partida.
O Internacional chega em crescimento, mas ainda oscila fora de casa. Em um confronto equilibrado, o fator local e a necessidade de resposta podem pesar a favor do Coxa, que aparece como opção de valor para vencer.
- Palpite 1 para Coritiba x Internacional: Coritiba vence, com odds de 2.70 na bet365
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Jogo ganha volume e aumenta número de escanteios
A tendência é de uma partida com bastante intensidade, principalmente pelas características das duas equipes.
O Coritiba deve buscar o ataque com frequência, enquanto o Internacional pode responder em transições.
Esse tipo de dinâmica costuma gerar cruzamentos, finalizações bloqueadas e jogadas pelas laterais, aumentando o número de escanteios.
Com dois times ativos ofensivamente, a linha proposta se torna interessante.
- Palpite 2 para Coritiba x Internacional: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.25 na bet365
Organização defensiva pode prevalecer
Mesmo com momentos de pressão, as duas equipes tendem a adotar maior cuidado defensivo ao longo da partida.
O Coritiba deve tentar corrigir falhas recentes, enquanto o Inter vem mostrando evolução nesse aspecto.
Com um jogo mais equilibrado e menos espaços em fases importantes, o número de chances claras pode ser limitado.
Esse cenário favorece um confronto onde apenas um lado consiga marcar.
- Palpite 3 para Coritiba x Internacional: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.87 na bet365