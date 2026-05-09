Confira os palpites Coritiba x Internacional para o confronto em Curitiba, neste sábado (09), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Coritiba x Internacional

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Coritiba e Internacional fazem um confronto importante no meio da tabela do Brasileirão, em um jogo que pode definir o rumo das equipes nas próximas rodadas.

O Coxa tenta se recuperar após uma derrota pesada, enquanto o Colorado chega embalado por uma atuação convincente.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com alternância de domínio e bastante disputa no meio-campo.

O Coritiba ocupa a 8ª posição, com campanha consistente até aqui, mas vem de um revés por 4 a 1 que expôs fragilidades defensivas.

Ainda assim, jogando no Couto Pereira, o time costuma mudar de postura, sendo mais agressivo, intenso e participativo no ataque. A tendência é de uma equipe buscando resposta imediata, principalmente diante da sua torcida.

O Internacional, por sua vez, começa a dar sinais de recuperação após um início irregular. A vitória sobre o Fluminense trouxe confiança e mostrou evolução coletiva, principalmente na organização defensiva e na transição ofensiva.

Mesmo fora de casa, o time de Pezzolano deve competir em bom nível, tentando controlar o jogo em alguns momentos e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Prováveis escalações de Coritiba x Internacional

Coritiba: Pedro Rangel, Tinga, Thiago Santos, Maicon, Felipe Jonatan, Tiago Coser, Josué, Sebastián Gómez, Lucas Ronier, Pedro Rocha, Joaquín Lavega;

Internacional: Anthoni, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Matheus Bahia, Allex, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Alexandro Bernabei, Johan Carbonero, Alerrandro.

Coritiba usa fator casa para buscar reação

O Coritiba deve adotar uma postura mais agressiva, principalmente após a derrota na última rodada. Jogando em casa, a equipe tende a pressionar desde o início, buscando retomar a confiança e controlar o ritmo da partida.

O Internacional chega em crescimento, mas ainda oscila fora de casa. Em um confronto equilibrado, o fator local e a necessidade de resposta podem pesar a favor do Coxa, que aparece como opção de valor para vencer.

Palpite 1 para Coritiba x Internacional: Coritiba vence, com odds de 2.70 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Independiente Coritiba x Internacional nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo ganha volume e aumenta número de escanteios

A tendência é de uma partida com bastante intensidade, principalmente pelas características das duas equipes.

O Coritiba deve buscar o ataque com frequência, enquanto o Internacional pode responder em transições.

Esse tipo de dinâmica costuma gerar cruzamentos, finalizações bloqueadas e jogadas pelas laterais, aumentando o número de escanteios.

Com dois times ativos ofensivamente, a linha proposta se torna interessante.

Palpite 2 para Coritiba x Internacional: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.25 na bet365

Organização defensiva pode prevalecer

Mesmo com momentos de pressão, as duas equipes tendem a adotar maior cuidado defensivo ao longo da partida.

O Coritiba deve tentar corrigir falhas recentes, enquanto o Inter vem mostrando evolução nesse aspecto.

Com um jogo mais equilibrado e menos espaços em fases importantes, o número de chances claras pode ser limitado.

Esse cenário favorece um confronto onde apenas um lado consiga marcar.