Palpite Coritiba x Palmeiras

Veja os palpites para a partida entre Coritiba x Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (22), às 19h30.

Palpites para Coritiba x Palmeiras

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Coritiba é uma das gratas surpresas do primeiro turno e por pouco não perdeu o seu treinador pelo sucesso de sua campanha.

Fernando Seabra chegou a estar acertado com o Vasco da Gama, mas pendências quanto à sua saída do Coxa acabaram concretizando a sua permanência e resta saber se esse acontecimento afetará de alguma maneira o excelente trabalho que vinha sendo feito.

Duas vitórias consecutivas, incluindo um triunfo espetacular diante do Flamengo, entregaram ao Palmeiras a paz e sossego para trabalhar durante a parada como o líder incontestável do Brasileirão, atualmente sete pontos acima do Fla e com um jogo a mais em relação ao seu principal perseguidor.

Prováveis escalações de Coritiba e Palmeiras

Coritiba: P. Rangel, JP Chermont, Tiago, Jacy, B. Melo, T. Santos, S. Gómez, Lavega, Josué, B. Lopes e R. Marques;

Palmeiras: C. Miguel, Khellven, Gómez, Murillo, A. Gabriel, M. Freitas, A. Pereira, L. Evangelista, Maurício, Arias e V. Roque.

Força do líder se faz valer em diferentes contextos

De maneira impressionante, o Coritiba tem uma campanha decepcionante diante do seu torcedor pela sua classificação na tabela, somando mais pontos como visitante (14) do que tem em casa (12).

Mesmo se esse não fosse o caso, o compromisso diante do Palmeiras não poderia ser considerado um cenário ideal para começar a mudar essa trajetória.

Existem equipes com campanhas similares ao Palmeiras como mandante e o mesmo pode ser dito fora de casa.

O que torna a equipe comandada por Abel Ferreira tão especial em 2026 é a sua capacidade de manter um alto nível de competitividade em diferentes palcos, justificando o favoritismo no Couto Pereira.

Palpite 1 Coritiba x Palmeiras: Vitória do Palmeiras, com odds de 2.06 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Coritiba x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Eficiência é a palavra-chave

Mesmo em jogos nos quais alcança o que pode ser caracterizado como uma explosão ofensiva, o Palmeiras normalmente não produz um volume absurdo de chances claras, confiando na sua eficiência superior à do adversário — exemplos disso podem ser encontrados nas vitórias antes da parada contra o Flamengo e o Junior Barranquilla por 3-0 e 4-1, respectivamente.

Apesar de ser conhecido pelo impacto em bolas paradas, o Palmeiras pode facilmente adotar uma estratégia mais conservadora e ter menos escanteios e faltas próximas ao gol caso abra o placar cedo, como fez em tantas outras ocasiões nesta temporada, incluindo as vitórias citadas contra Fla e Junior Barranquilla.

Palpite 2 Coritiba x Palmeiras: Palmeiras ter quatro escanteios ou mais, com odds de 1.52 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Inícios movimentados para o Coxa

Positivamente e negativamente, o Coritiba vinha participando de jogos antes da parada sem muita demora para a ação. O Coxa saiu atrás no primeiro tempo contra o Flamengo, assim como na partida anterior, quando bateu o Bahia por 3-2, mas, enfrentando uma equipe de qualidade técnica superior, não pôde juntar as forças necessárias para uma reviravolta e acabou facilmente superado por 3-0.

Marcar cedo e administrar essa vantagem fora de casa é algo absolutamente comum para o Palmeiras nesta temporada, tendo conquistado vitórias como visitante desta forma diante de equipes qualificadas como São Paulo e o Bragantino — isso quando o Verdão não conseguiu ampliar a vantagem, como foi o caso diante do Flamengo em seu último triunfo longe de casa.

Palpite 3 Coritiba x Palmeiras: Pelo menos um gol no primeiro tempo, com odds de 1.47 na BetBoom

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