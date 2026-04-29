Palpite Cienciano x Atlético-MG-Copa Sul-Americana- 29/04/2026

Confira os palpites Cienciano x Atlético-MG para o confronto no Perú, nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela Copa Sul-Americana

Melhores palpites para Cienciano x Atlético-MG

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas da Copa Sul-Americana.

Nossa análise: Momento das equipes

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um duelo que pode mexer diretamente com a ponta da tabela. O time peruano chega mais estável e líder, enquanto o Galo ainda busca regularidade em meio a uma temporada turbulenta. O cenário aponta para um jogo equilibrado e decidido nos detalhes.

O Cienciano soma 14 jogos no ano, com oito vitórias, três empates e três derrotas, vivendo bom momento. Na Sul-Americana, lidera o Grupo B com quatro pontos e mostra consistência, principalmente atuando como mandante, onde costuma impor ritmo e dificultar a vida dos adversários.

O Atlético-MG aparece logo atrás, com uma vitória e uma derrota na competição. Na temporada, soma 26 jogos, com nove vitórias, nove empates e oito derrotas. A equipe ainda tenta se encontrar após mudanças no comando técnico e oscila bastante.

Prováveis escalações de Cienciano x Atlético-MG

Cienciano: Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maxi Amondarain, Kevin Becerra, Cristian Souza, Ademar Robles, Henry Caparó, Marcos Martinich, Alejandro Hohberg, Carlos Garcés, Neri Bandiera

Atlético-MG: Éverson, Angelo Preciado, Vitor Hugo, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo, Bernard, Dudu, Mateo Cassierra

Equilíbrio de forças aponta para divisão de pontos

O confronto reúne dois times com características que favorecem um jogo parelho. O Cienciano chega mais organizado e confiante, além de jogar em casa, onde tende a crescer e controlar melhor os momentos da partida.

O Atlético-MG tem mais qualidade individual, mas ainda não consegue transformar isso em regularidade dentro de campo. Fora de casa e em um cenário de pressão, o time brasileiro pode encontrar dificuldades para se impor. Com forças equilibradas e poucos espaços, o empate surge como resultado provável.

Palpite 1 para Cienciano x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.25 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cienciano x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo controlado mantém placar enxuto

A tendência é de um jogo mais estudado, principalmente pelo peso do confronto na tabela do grupo. O Cienciano deve manter a organização e evitar se expor, enquanto o Atlético-MG tende a priorizar controle e segurança. Com receio de perder, a tendência é de que o time de Barba Dominguez se exponha pouco fora de casa.

Com menos espaços e menor volume de chances claras ao longo dos 90 minutos, a partida deve ser decidida em poucos lances. Esse tipo de dinâmica favorece um placar mais baixo.

Palpite 2 para Cienciano x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na KTO

Momentos de abertura podem gerar gols dos dois lados

Mesmo com tendência de jogo mais travado, a partida pode ter momentos de abertura, principalmente em transições rápidas ou erros pontuais. O Cienciano, jogando em casa, tende a criar algumas oportunidades.

O Atlético-MG, com qualidade ofensiva, também pode aproveitar esses momentos. Em um jogo equilibrado, com chances pontuais para ambos os lados, o cenário favorece os gols das duas equipes.