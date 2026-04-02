Confira os palpites Chapecoense x Atlético-MG para o confronto em Chapecó, nesta quinta (2), às 19h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Chapecoense e Atlético-MG se enfrentam na Arena Condá em um duelo direto na parte intermediária da tabela do Brasileirão. As duas equipes chegam pressionadas após derrotas fora de casa e buscam recuperação imediata.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com tendência de forte disputa no meio-campo.

A Chapecoense vem de derrota por 2 a 0 para o Internacional e ocupa a 15ª posição. Em sete jogos, soma uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

Jogando em casa, o time costuma ser mais competitivo e tenta equilibrar os confrontos.

O Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Fluminense no Maracanã. A equipe é a 13ª colocada, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos.

O time oscila e ainda busca maior consistência.

Prováveis escalações de Chapecoense x Atlético-MG

Chapecoense: Léo Vieira, Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar, Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Marcinho e Bolasie;

Atlético-MG: Everson, Preciado (Natanael), Ivan Román, Alonso e Renan Lodi, Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa, Cuello, Cassierra e Hulk.

Equilíbrio deve marcar o resultado final

O confronto reúne duas equipes que ainda não conseguiram embalar na competição. A Chapecoense costuma ser mais forte em casa, mas enfrenta dificuldades para transformar boas atuações em vitórias.

Ainda assim, o fator local pode equilibrar o confronto.

O Atlético-MG tem mais qualidade individual, mas vive fase instável e apresenta oscilações durante os jogos. Fora de casa, tende a ter mais dificuldades para impor seu ritmo.

Com dois times em busca de recuperação e pouca margem de erro, o empate aparece como um cenário bastante provável.

Palpite 1 para Chapecoense x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.25 na bet365

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Jogo com tendência de poucos gols

A expectativa é de um confronto mais fechado, com poucas oportunidades claras. A Chapecoense deve priorizar a organização defensiva e tentar reduzir os espaços, principalmente contra um adversário tecnicamente superior.

O Atlético-MG também não vive grande fase ofensiva e tem dificuldade para transformar a posse em chances claras.

Em um jogo mais travado, com forte marcação e pouca fluidez ofensiva, a tendência é de um placar enxuto ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Chapecoense x Atlético-MG: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na bet365

Intensidade pode gerar escanteios

Mesmo com tendência de poucos gols, o jogo pode ter volume em determinados momentos. A Chapecoense, jogando em casa, deve pressionar e explorar jogadas pelos lados, o que aumenta a chance de escanteios.

Com zagueiros bom pelo alto, isso pode fazer a diferença.

O Atlético-MG também pode contribuir, principalmente em transições e bolas paradas.

Quando encontra espaço, a equipe acelera e finaliza. Com dois times que devem alternar momentos de ataque, o número de escanteios pode crescer ao longo da partida.