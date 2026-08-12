Palpite Bragantino x Atlético-MG - Copa Sul-Americana - 12/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Bragantino x Atlético-MG, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (12), às 19h.

Melhores palpites para Bragantino x Atlético-MG

Empate, com odds de 3.40 na Betboom

Ambas as equipes ter dois ou mais cartões, com odds de 1.57 na Betboom

Éverson realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.80 na Betboom

Massa Bruta recebe o Galo em duelo nacional na Sula.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

O Bragantino foi superado em um confronto paulista no último final de semana diante do Corinthians, resultado que deixou o Timão ultrapassá-lo no Brasileirão, aplicando ao Massa Bruta a sua primeira derrota em casa desde abril. Tiago Volpi, que foi responsável por uma falha grotesca no jogo, não deve ir a campo diante do Galo, já que o Bragantino realiza um rodízio no gol, com Cleiton ganhando as oportunidades na Sul-Americana.

A imprevisibilidade do Atlético-MG em compromissos recentes gera uma montanha-russa de emoções para o seu torcedor. O mesmo time que bateu o Palmeiras fora de casa não pôde superar o vice-lanterna Remo no último final de semana. A mesma equipe que não pôde exercer a sua superioridade em casa diante do Juventude na Copa do Brasil conquistou a vaga como visitante.

Prováveis escalações de Bragantino e Atlético-MG

Bragantino: Cleiton, J. Hurtado, A. Vinicius, P. Henrique, J. Capixaba, E. Ramires, Rodriguinho, L. Barbosa, Sasha, Mosquera e Pitta

Atlético-MG: Éverson, Natanael, Ruan, Lyanco, R. Lodi, A. Franco, Cissé, Cuello, V. Hugo, Bernard e Cassierra

Equilíbrio, equilíbrio e um pouco mais de equilíbrio

Apesar do Atlético-MG ter pulado direto da primeira fase para as oitavas de final como líder de chave, ambas essas equipes possuem uma amostra recente de confrontos eliminatórios para ser utilizada como referência. O Massa Bruta enfrentou o Sporting Cristal no playoff da Sul-Americana, enquanto o Galo mediu forças com o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil.

O ponto em comum nesses dois confrontos foi o equilíbrio nos jogos, ambos terminando com um placar agregado de 1 a 0 após empates sem gols nos jogos de ida. Respeitando a força do adversário, Bragantino e Atlético-MG podem tranquilamente colocar em prática um roteiro de jogo sem grandes chances e que acabe resultando em um empate.

Palpite 1 Bragantino x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.40 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja odds para resultado da partida

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Aspecto disciplinar foi decisivo na classificação do Bragantino

Além de placares baixos, o que os dois jogos do Massa Bruta na fase anterior da Sul-Americana tiveram em comum foi a distribuição de um cartão vermelho para a equipe visitante. Enquanto a expulsão do Bragantino na ida veio nos acréscimos, dando ao Sporting Cristal pouco tempo com vantagem numérica, o Massa Bruta capitalizou na possibilidade de jogar quase o segundo tempo inteiro no segundo jogo em casa com um homem a mais.

Mesmo no jogo de volta diante do Sporting Cristal, o Bragantino terminou com um número expressivo de cartões amarelos, quatro no total. Os números de cartões do Galo na Sula são mais modestos, mas a tendência é que cresçam em partidas de mata-mata.

Palpite 2 Bragantino x Atlético-MG: Ambas as equipes ter dois ou mais cartões, com odds de 1.57 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Defesa que dispensa comentários

Mesmo não tendo participado da fase de playoff da Sul-Americana, limitando o seu número de participações na Sul-Americana a apenas seis, Éverson está no top 5 entre os goleiros que mais trabalharam no torneio.

O goleiro do Galo já realizou 22 defesas, apenas duas a menos do que Cleiton, do Bragantino, que tem uma aparição a mais na Sulal.

Independentemente do eventual resultado desse jogo, é improvável que o Galo gere um volume de finalizações maior do que o da Massa Bruta, tornando as potenciais intervenções de Éverson mais frequentes. Para referência, Éverson realizou seis defesas na última partida fora de casa na Sul-Americana.

Palpite 3 Bragantino x Atlético-MG: Éverson realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.80 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.