Palpite Bragantino x Atlético-MG - Copa Sul-Americana - 12/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Bragantino x Atlético-MG, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (12), às 19h.
Melhores palpites para Bragantino x Atlético-MG
- Empate, com odds de 3.40 na Betboom
- Ambas as equipes ter dois ou mais cartões, com odds de 1.57 na Betboom
- Éverson realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.80 na Betboom
Massa Bruta recebe o Galo em duelo nacional na Sula.
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
- Veja como abrir sua conta com o código promocional Betboom
- Entenda por que a Betboom é confiável para palpites
- Conheça as melhores casas de apostas
Nossa análise: Momentos das equipes
O Bragantino foi superado em um confronto paulista no último final de semana diante do Corinthians, resultado que deixou o Timão ultrapassá-lo no Brasileirão, aplicando ao Massa Bruta a sua primeira derrota em casa desde abril. Tiago Volpi, que foi responsável por uma falha grotesca no jogo, não deve ir a campo diante do Galo, já que o Bragantino realiza um rodízio no gol, com Cleiton ganhando as oportunidades na Sul-Americana.
A imprevisibilidade do Atlético-MG em compromissos recentes gera uma montanha-russa de emoções para o seu torcedor. O mesmo time que bateu o Palmeiras fora de casa não pôde superar o vice-lanterna Remo no último final de semana. A mesma equipe que não pôde exercer a sua superioridade em casa diante do Juventude na Copa do Brasil conquistou a vaga como visitante.
Prováveis escalações de Bragantino e Atlético-MG
Bragantino: Cleiton, J. Hurtado, A. Vinicius, P. Henrique, J. Capixaba, E. Ramires, Rodriguinho, L. Barbosa, Sasha, Mosquera e Pitta
Atlético-MG: Éverson, Natanael, Ruan, Lyanco, R. Lodi, A. Franco, Cissé, Cuello, V. Hugo, Bernard e Cassierra
Equilíbrio, equilíbrio e um pouco mais de equilíbrio
Apesar do Atlético-MG ter pulado direto da primeira fase para as oitavas de final como líder de chave, ambas essas equipes possuem uma amostra recente de confrontos eliminatórios para ser utilizada como referência. O Massa Bruta enfrentou o Sporting Cristal no playoff da Sul-Americana, enquanto o Galo mediu forças com o Juventude nas oitavas da Copa do Brasil.
O ponto em comum nesses dois confrontos foi o equilíbrio nos jogos, ambos terminando com um placar agregado de 1 a 0 após empates sem gols nos jogos de ida. Respeitando a força do adversário, Bragantino e Atlético-MG podem tranquilamente colocar em prática um roteiro de jogo sem grandes chances e que acabe resultando em um empate.
- Palpite 1 Bragantino x Atlético-MG: Empate, com odds de 3.40 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bragantino x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Aspecto disciplinar foi decisivo na classificação do Bragantino
Além de placares baixos, o que os dois jogos do Massa Bruta na fase anterior da Sul-Americana tiveram em comum foi a distribuição de um cartão vermelho para a equipe visitante. Enquanto a expulsão do Bragantino na ida veio nos acréscimos, dando ao Sporting Cristal pouco tempo com vantagem numérica, o Massa Bruta capitalizou na possibilidade de jogar quase o segundo tempo inteiro no segundo jogo em casa com um homem a mais.
Mesmo no jogo de volta diante do Sporting Cristal, o Bragantino terminou com um número expressivo de cartões amarelos, quatro no total. Os números de cartões do Galo na Sula são mais modestos, mas a tendência é que cresçam em partidas de mata-mata.
- Palpite 2 Bragantino x Atlético-MG: Ambas as equipes ter dois ou mais cartões, com odds de 1.57 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Defesa que dispensa comentários
Mesmo não tendo participado da fase de playoff da Sul-Americana, limitando o seu número de participações na Sul-Americana a apenas seis, Éverson está no top 5 entre os goleiros que mais trabalharam no torneio.
O goleiro do Galo já realizou 22 defesas, apenas duas a menos do que Cleiton, do Bragantino, que tem uma aparição a mais na Sulal.
Independentemente do eventual resultado desse jogo, é improvável que o Galo gere um volume de finalizações maior do que o da Massa Bruta, tornando as potenciais intervenções de Éverson mais frequentes. Para referência, Éverson realizou seis defesas na última partida fora de casa na Sul-Americana.
- Palpite 3 Bragantino x Atlético-MG: Éverson realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.80 na Betboom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.