Palpite Boca Juniors x São Paulo - Copa Sul-Americana - 08/09/2026

Veja os melhores palpites para Boca Juniors x São Paulo, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (8), às 21h30.

Melhores palpites para Boca Juniors x São Paulo

Vitória do Boca Juniors, com odds de 1.80 na Betboom

Menos de 5.5 cartões, com odds de 1.75 na Betboom

Luciano mais de 1 chute, com odds de 1.78 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

São Paulo busca segunda vitória de sua história contra o Boca em La Bombonera.

Nossa análise: Momento das equipes

O Boca Juniors precisa fazer o resultado em casa, já que nunca derrotou o São Paulo no Morumbi. A equipe argentina se classificou às quartas de final da Copa Sul-Americana após despachar o Recoleta com facilidade: 7 x 1 na soma dos placares.

A situação de momento do Boca Juniors no Campeonato Argentino não é boa e o time aparece apenas em sétimo lugar. O último jogo antes de receber o São Paulo acabou com um empate por 2 x 2 com Gimnasia Mendoza, com gols de Zenón e Velasco.

O São Paulo viaja para Buenos Aires com duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, feito que não era registrado há 17 jogos na Série A. Mais do que derrotar RB Bragantino e Atlético-MG, o Tricolor apresentou um bom futebol, sobretudo diante do Galo.

Com 33 pontos e oito de vantagem sobre a zona de rebaixamento, Dorival Jr. tem mais tranquilidade para pensar numa equipe capaz de conseguir pelo menos o empate em La Bombonera. A principal dúvida é se o Tricolor entrará em campo novamente com três zagueiros.

Prováveis escalações de Boca Juniors x São Paulo

Boca Juniors: Montero, Gorosito, Figal, Pellegrino e Lautaro Blanco, Ascacíbar, Paredes e Delgad, Velasco; Flores e Merentiel

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Iago, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho e Artur, Luciano e Calleri

La Bombonera decide?

O forte do Boca Juniors neste confronto entre duas forças dominantes do continente é vencer bem em casa. O retrospecto favorece o time argentino, que fez seis jogos como mandante contra o São Paulo, com cinco vitórias e uma derrota.

A partida mais recente entre Boca x São Paulo também aconteceu na fase quartas de final da Copa Sul-Americana, só que em 2007, com placar final de 2 x 1 a favor da equipe Xeneize.

Eliminado na primeira fase da Libertadores, o Boca Juniors venceu as duas partidas como mandante nesta Copa Sul-Americana, com quatro gols marcados e apenas um sofrido no período.

Palpite 1 Boca Juniors x São Paulo: Vitória do Boca, com odds de 1.80 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Rivalidade e ritmo acirrado em campo

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Boca Juniors x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confrontos entre Brasil e Argentina são tradicionalmente acirrados — e esta deve ser a tendência deste Boca Juniors x São Paulo, pelas quartas de final da Sula.

Segundo o SofaScore, o Boca costuma receber pouco mais de um cartão por partida. Marcador implacável, Paredes, parte do elenco da seleção argentina vice-campeã da Copa do Mundo de 2026, já recebeu um cartão amarelo nesta Copa Sul-Americana e apresenta média de uma falta por partida no torneio.

Do lado do São Paulo, média de 2.4 amarelos por jogo na Sula para uma equipe com cerca de 10 faltas cometidas a cada duelo na competição. Um nome para ficar de olho é Luciano, amarelado contra o Bolívar na fase anterior.

Palpite 2 Boca Juniors x São Paulo: Menos de 5.5 cartões amarelos, com odds de 1.75 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Luciano em ação

Luciano marcou três gols em quatro jogos do São Paulo na Copa Sul-Americana. O camisa 10 foi às redes em momentos importantes para o Tricolor, como na vitória por 3 x 1 diante do Bolívar nas oitavas.

Falando sobre o Campeonato Brasileiro, Luciano deixou seu gol em duas partidas consecutivas, contra RB Bragantino e Atlético-MG, reforçando seu papel central no comando de ataque Tricolor.

A frequência elevada de gols de Luciano é reflexo de um jogador que finaliza quase três vezes por partida na Série A, acumulando cinco grandes chances criadas na competição.

Palpite 3 Boca Juniors x São Paulo: Luciano com mais de 1 chute, com odds de 1.78 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.