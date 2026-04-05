Palpite Bahia x Palmeiras Campeonato Brasileiro - 05/04/2026

Confira os palpites Bahia x Palmeiras para o confronto em Salvador, neste domingo (5), às 19h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Bahia x Palmeiras

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Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Arena Fonte Nova em um duelo direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem bons momentos e brigam por posições importantes. O confronto ganha peso pelo contexto, já que coloca frente a frente um mandante forte e um líder consistente. O cenário aponta para um jogo equilibrado, com intensidade e disputa em alto nível.

O Bahia ocupa a 6ª posição, com 14 pontos em sete jogos. São quatro vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe tem mostrado consistência e cresce jogando em casa, onde costuma impor ritmo, pressionar e criar dificuldades para os adversários.

O Palmeiras lidera a competição, com 19 pontos em oito partidas. São seis vitórias, um empate e uma derrota. O time de Abel Ferreira é organizado, consistente e sabe controlar diferentes cenários, mesmo atuando fora de casa.

Prováveis escalações de Bahia x Palmeiras

Bahia: João Paulo (Léo Vieira), Acevedo (Gilberto), Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro, Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo

Palmeiras: Carlos Vinícius, Khellven (Giay), Bruno Fuchs, Murilo, Arthur (Jefté), Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Jhon Arias, Vitor Roque (Flaco López), Allan

Bahia conta com a força de sua torcida

O Bahia vive bom momento e costuma ser muito forte na Arena Fonte Nova. A equipe tem intensidade, consegue pressionar e cria dificuldades para qualquer adversário atuando diante da torcida. Esse fator pode equilibrar o confronto.

O Palmeiras é mais consistente, mas fora de casa tende a encontrar jogos mais duros. Em um cenário de forte pressão inicial e bom desempenho do Bahia em casa, o time baiano pode aproveitar o momento para surpreender e conquistar a vitória.

Palpite 1 para Bahia x Palmeiras: Bahia vence, com odds de 3.05 na KTO

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Jogo com cara de ter poucos gols

A tendência é de um confronto mais equilibrado e com poucos espaços. O Bahia deve tentar controlar o ritmo, enquanto o Palmeiras costuma ser sólido defensivamente e não se expõe com facilidade.

Com duas equipes organizadas e que sabem competir, o jogo pode ficar mais estudado ao longo dos minutos. As chances claras tendem a ser reduzidas, o que favorece um placar mais enxuto durante os 90 minutos.

Palpite 2 para Bahia x Palmeiras: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.95 na KTO

Defesas podem endurecer e mudar o confronto

O Palmeiras tem uma das defesas mais consistentes da competição e costuma controlar bem os espaços. Mesmo fora de casa, a equipe mantém a organização e dificulta a criação do adversário.

O Bahia, apesar de forte ofensivamente em casa, pode encontrar dificuldades diante de um sistema defensivo bem ajustado. Em um jogo com poucos espaços e alto nível tático, a tendência é de apenas um dos lados conseguir balançar as redes.