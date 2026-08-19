Palpite Atlético-MG x Bragantino - Copa Sul-Americana - 19/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Atlético-MG x Bragantino, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (19), às 19h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Bragantino

Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.75 na Brazino777

Mais de 1.5 gols do Atlético-MG, com odds de 2.50 na Brazino777

Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.15 naBrazino777

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Em grande fase no pós-Copa, Galo tem tudo para vencer o Bragantino na Sula.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Atlético-MG deixou o Cícero de Souza Marques com uma grande vantagem ao derrotar o Bragantino por 1 x 0, gol de Cuello. Com isso, o Galo pode até empatar dentro de casa que se classifica às quartas de final da Copa Sul-Americana.

A fase dos mineiros é das melhores, e Eduardo Domínguez parece ter acertado a equipe. Resultado, o Atlético-MG é o time mais efetivo desde o final da Copa do Mundo, e chegou aos nove jogos de invencibilidade na temporada.

O Bragantino encara uma missão complicada. Sem vencer há quatro partidas, com três empates e uma derrota, o Massa Bruta convive com uma incômoda escassez de gols.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino

Atlético-MG: Everson, Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Lodi, Alan Franco, Maycon (Pérez), Victor Hugo (Cissé) e Bernard, Cuello (Alan Minda) e Cassierra (Reinier)

Bragantino: Volpi, Agustin Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa, Herrera, Mosquera e Eduardo Sasha (Isidro Pitta)

Veja as odds para Resultado da Partida

A nulidade ofensiva do Braga

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O maior problema de Vagner Mancini à frente do Bragantino neste momento é resolver a falta de gols. São apenas três nos últimos sete jogos do Massa Bruta, que apresenta sérias dificuldades em colocar a bola no fundo da rede.

Do outro lado, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 x 0, pelo Campeonato Brasileiro, no último final de semana. O time mineiro fez nove gols em sete jogos na Copa Sul-Americana 2026.

Palpite 1 Atlético-MG x Bragantino: ambas equipes marcam (não), com odds de 1.75 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Galo no caminho da produtividade

A média de 1.3 gols do Atlético-MG na Sula é resultado de uma equipe organizada e que encerrou a primeira fase da competição com oito tentos anotados. O time de Belo Horizonte enfrenta o Bragantino dias depois de ter marcado três vezes contra o Grêmio, pelo Brasileirão.

Barba aposta em um 4-2-3-1 dinâmico, com Cassierra exercendo o papel de referência ofensiva. O técnico costuma dar liberdade total para que jogadores como Cuello, autor do gol do Galo na partida de ida diante do Braga, pisem na área ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 Atlético-MG x Bragantino: Mais de 1.5 gols do Atlético-MG, com odds de 2.50 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Barba arrumou a casa

Próximo do G5 do Campeonato Brasileiro e favorito para avançar às quartas da Sul-Americana, o Atlético-MG é um dos times mais perigosos do futebol brasileiro na atualidade.

Há nove jogos sem perder, o Galo demonstra capacidade de vencer jogos dentro e fora de casa. Foi assim em São Paulo contra o Bragantino, e em BH diante do Grêmio.

A vantagem de um gol torna a missão do Braga mais complicada, principalmente diante de um ataque improdutivo e que enfrenta sérias dificuldades para colocar a bola no fundo da rede.

Palpite 3 Atlético-MG x Bragantino: Vitória do Galo, com odds de 2.15 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.