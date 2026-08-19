Palpite Atlético-MG x Bragantino - Copa Sul-Americana - 19/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Atlético-MG x Bragantino, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (19), às 19h.
Melhores palpites para Atlético-MG x Bragantino
- Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.75 na Brazino777
- Mais de 1.5 gols do Atlético-MG, com odds de 2.50 na Brazino777
- Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.15 naBrazino777
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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Em grande fase no pós-Copa, Galo tem tudo para vencer o Bragantino na Sula.
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Nossa análise: Momento das equipes
O Atlético-MG deixou o Cícero de Souza Marques com uma grande vantagem ao derrotar o Bragantino por 1 x 0, gol de Cuello. Com isso, o Galo pode até empatar dentro de casa que se classifica às quartas de final da Copa Sul-Americana.
A fase dos mineiros é das melhores, e Eduardo Domínguez parece ter acertado a equipe. Resultado, o Atlético-MG é o time mais efetivo desde o final da Copa do Mundo, e chegou aos nove jogos de invencibilidade na temporada.
O Bragantino encara uma missão complicada. Sem vencer há quatro partidas, com três empates e uma derrota, o Massa Bruta convive com uma incômoda escassez de gols.
Prováveis escalações de Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG: Everson, Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Lodi, Alan Franco, Maycon (Pérez), Victor Hugo (Cissé) e Bernard, Cuello (Alan Minda) e Cassierra (Reinier)
Bragantino: Volpi, Agustin Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa, Herrera, Mosquera e Eduardo Sasha (Isidro Pitta)
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A nulidade ofensiva do Braga
O maior problema de Vagner Mancini à frente do Bragantino neste momento é resolver a falta de gols. São apenas três nos últimos sete jogos do Massa Bruta, que apresenta sérias dificuldades em colocar a bola no fundo da rede.
Do outro lado, o Atlético-MG venceu o Grêmio por 3 x 0, pelo Campeonato Brasileiro, no último final de semana. O time mineiro fez nove gols em sete jogos na Copa Sul-Americana 2026.
- Palpite 1 Atlético-MG x Bragantino: ambas equipes marcam (não), com odds de 1.75 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Galo no caminho da produtividade
A média de 1.3 gols do Atlético-MG na Sula é resultado de uma equipe organizada e que encerrou a primeira fase da competição com oito tentos anotados. O time de Belo Horizonte enfrenta o Bragantino dias depois de ter marcado três vezes contra o Grêmio, pelo Brasileirão.
Barba aposta em um 4-2-3-1 dinâmico, com Cassierra exercendo o papel de referência ofensiva. O técnico costuma dar liberdade total para que jogadores como Cuello, autor do gol do Galo na partida de ida diante do Braga, pisem na área ao longo dos 90 minutos.
- Palpite 2 Atlético-MG x Bragantino: Mais de 1.5 gols do Atlético-MG, com odds de 2.50 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Barba arrumou a casa
Próximo do G5 do Campeonato Brasileiro e favorito para avançar às quartas da Sul-Americana, o Atlético-MG é um dos times mais perigosos do futebol brasileiro na atualidade.
Há nove jogos sem perder, o Galo demonstra capacidade de vencer jogos dentro e fora de casa. Foi assim em São Paulo contra o Bragantino, e em BH diante do Grêmio.
A vantagem de um gol torna a missão do Braga mais complicada, principalmente diante de um ataque improdutivo e que enfrenta sérias dificuldades para colocar a bola no fundo da rede.
- Palpite 3 Atlético-MG x Bragantino: Vitória do Galo, com odds de 2.15 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.