Palpite Athletico-PR x RB Bragantino: Campeonato Brasileiro - 15/08/26

Confira os palpites para o jogo entre Athletico-PR x RB Bragantino, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), às 18h30.

Melhores palpites para Athletico-PR x RB Bragantino

Vitória do Athletico-PR, com odds de 2.00 na bet365

Kevin Viveros para marcar gol ou dar assistência, com odds de 1.90 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Athletico-PR é o mandante mais forte do Campeonato Brasileiro e favorito contra o Bragantino.

Nossa análise: Momento das equipes

O Athletico-PR é o time com melhor aproveitamento entre as equipes da Série A desde o encerramento da Copa do Mundo. Com três vitórias e um empate no período, o Furacão está em terceiro lugar, apresentando potencial para incomodar os poderosos Palmeiras e Flamengo na luta pelo título.

Atualmente em oitavo lugar, mas quatro pontos atrás do G4, o RB Bragantino vive momento de instabilidade. A equipe de Vagner Mancini não vence no Campeonato Brasileiro desde o mês de maio e viaja ao Paraná depois de ter perdido em casa para o Corinthians.

Prováveis escalações de Athletico-PR e RB Bragantino

Athletico-PR: Mycael, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias, Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo (Felipinho) e Mendoza, João Cruz (Léo Derik), Viveros e Leozinho

RB Bragantino: Volpi, Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba, Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa, Herrera (Mosquera), Fernando e Eduardo Sasha

Veja odds para resultado da partida

Hora de mostrar força

Reunimos aqui as cotações atualizadas para a partida entre Athletico-PR x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apontado como intruso da temporada na briga monopolizada pelos bilionários Flamengo e Palmeiras, o Athletico-PR precisa mostrar que possui fôlego para disputar o título do Campeonato Brasileiro até o final.

Embalado pela vitória relativamente sem sustos contra o Santos na Vila Belmiro, o Furacão volta ao seu campo para defender o status de melhor mandante do Brasileirão. A equipe fez 11 jogos em casa, com oito triunfos, dois empates e uma derrota.

Palpite 1 Athletico-PR x RB Bragantino: Vitória do Athletico, com odds de 2.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

A tempestade colombiana

Kevin Viveros é o exemplo perfeito da relação de sucesso entre Athletico-PR e jogadores nascidos na Colômbia. Decisivo com os dois gols marcados no 2 x 0 para cima do Santos na última rodada, o atacante é um dos mais eficazes do Brasil.

Estreante na elite do futebol nacional, Viveros assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro com 14 gols, deixando para trás nomes importantes como Pedro, do Flamengo. Segundo dados estatísticos, o atacante precisa de pouco mais de 130 minutos para marcar.

Diferente de outros atacantes, Kevin Viveros utiliza a força física para não ficar preso à grande área. Pelo contrário, o colombiano de 26 anos se movimenta a todo instante para surpreender os zagueiros com finalizações de curta e média distâncias.

Palpite 2 Athletico-PR x RB Bragantino: Kevin Viveros para marcar gol ou assistência, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Pressão total do Furacão

A média de escanteios do Athletico-PR é de 4.7 no Campeonato Brasileiro. No jogo mais recente em casa, contra o Vitória pela Copa do Brasil, o Furacão cobrou cinco tiros de canto.

Do outro lado, o RB Bragantino costuma bater 5.5 escanteios a cada partida no nacional. A última partida como visitante do Massa Bruta, diante do Fluminense, registrou cinco esquinados durante os 90 minutos.

Palpite 3 Athletico-PR x RB Bragantino: Menos de 10 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.