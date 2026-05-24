Palpite AC Milan x Cagliari - Serie A - 24/05/2026

Nosso especialista prevê que o AC Milan encerre sua temporada na Serie A derrotando o Cagliari, o que carimba seu passaporte para uma das duas vagas restantes na Champions League.

Dicas de apostas para AC Milan x Cagliari:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: AC Milan 2x1 Cagliari;

Palpite de artilheiros: AC Milan – Christopher Nkunku, Christian Pulisic; Cagliari – Michel Adopo.

Para os seus padrões, o AC Milan deixou a desejar no segundo turno da Serie A. Desde que venceu o clássico contra a campeã do Scudetto, a Inter de Milão, por 1x0, o Rossonero conquistou apenas três vitórias nos seus últimos nove jogos pela liga.

A equipe encerrou um jejum de três jogos sem vencer ao bater o Genoa por 2x1 na última rodada, no Estádio Luigi Ferraris. O Milan ainda tem chances de terminar em segundo lugar, mas também corre o risco de despencar para a sexta posição caso perca este confronto e precise depender de outros resultados combinados.

Já o Cagliari, por outro lado, escapou do rebaixamento por um triz. Os Isolani ocupam a 16ª colocação com 40 pontos, após vencerem o Torino por 2x1 na semana passada. A equipe comandada por Fabio Pisacane buscou a virada com dois gols ainda na etapa inicial.

Essa vitória quebrou um jejum de dois jogos e foi apenas o décimo triunfo da equipe em toda a temporada da Serie A. A melhor colocação que o Cagliari pode alcançar é o 13º lugar, mas para isso precisará ultrapassar o Parma e torcer por uma combinação de resultados.

O Milan joga a vida por uma vaga na Champions League. O empate não garante o passaporte para a principal competição de clubes da Europa — apenas a vitória interessa para Massimiliano Allegri e companhia. Eles têm tudo para presentear a torcida no San Siro com uma vitória na saideira da temporada.

Escalações esperadas para AC Milan x Cagliari

Escalação esperada do AC Milan: Maignan, Pavlovic, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Rabiot, Modric, Saelemaekers, Nkunku, Pulisic, Leao;

Escalação esperada do Cagliari: Caprile, Obert, Dossena, Mina, Ze Pedro, Folorunsho, Deiola, Gaetano, Palestra, Adopo, Esposito.

San Siro promete ser o palco de muitos gols

O AC Milan amargou uma sequência ruim de seis partidas com apenas uma vitória. Diante disso, visitou o Genoa precisando desesperadamente dos três pontos para seguir vivo na briga pela Champions League. O time balançou as redes duas vezes no segundo tempo para garantir a vitória. Além disso, os Rossoneri já haviam marcado dois gols contra a Atalanta na derrota por 3x2.

Ao longo de 37 rodadas, 16 partidas do Milan superaram a marca de mais de 2,5 gols totais, incluindo as duas últimas apresentações. Pelo lado do Cagliari, 18 jogos ultrapassaram essa linha.

Os visitantes viram três de suas últimas cinco partidas registrarem mais de 2,5 gols, incluindo o triunfo por 2x1 sobre o Torino. Com Michel Adopo e Sebastian Esposito comandando o ataque, o Cagliari tem armas para incomodar a retaguarda mandante.

O Milan está a uma vitória de carimbar o passaporte para a Champions League. Um tropeço pode decretar o rebaixamento para a Europa League. Por isso, os donos da casa vão entrar com fome de gol, assim como o Cagliari, que pisa no gramado do San Siro sem grandes pretensões, jogando apenas pela honra.

Dica de aposta 1 para AC Milan x Cagliari: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.80 na Novibet.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto AC Milan x Cagliari nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A tendência é que ambas as equipes balancem as redes

O mercado de "Ambas Marcam" bateu nos últimos dois jogos do Milan. Contudo, as cinco partidas anteriores não tiveram gols dos dois lados. Além disso, o Milan deixou sua marca em sete dos últimos 10 confrontos disputados no San Siro.

Os mandantes foram impecáveis defensivamente na primeira metade do campeonato, mas a defesa virou uma verdadeira peneira nos últimos meses. O Cagliari, por sua vez, ostenta uma média de 0,90 gol por partida longe de seus domínios nesta temporada.

O histórico recente também joga a favor: as duas equipes balançaram as redes nos últimos seis confrontos diretos por todas as competições. A única exceção foi a vitória magra do Milan por 1x0 fora de casa, no primeiro turno deste ano.

O Cagliari marcou exatamente um gol em cada uma de suas últimas quatro visitas oficiais ao San Siro. A tendência é que eles ampliem essa escrita para cinco jogos, enfrentando um Milan que vem sofrendo para terminar uma partida sem sofrer gols nas últimas semanas.

Dica de aposta 2 para AC Milan x Cagliari: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.20 na Novibet.

Nkunku segue em grande fase

Christopher Nkunku teve uma primeira temporada discreta no futebol italiano. O atacante marcou oito gols e deu três assistências em 34 partidas com a camisa do Milan.

Por outro lado, o centroavante vem recuperando o bom futebol e se destacou nos dois últimos compromissos. Ele chegou a desperdiçar duas chances claras no segundo tempo contra a Atalanta no San Siro, mas se redimiu ao sofrer e converter um pênalti nos acréscimos. Aquele foi o segundo gol de honra do Milan no revés por 3x2.

Na rodada passada diante do Genoa, ele cavou mais uma penalidade máxima e converteu com categoria, balançando as redes pelo segundo jogo seguido. Agora, Nkunku tem a chance de marcar em três partidas consecutivas pelos Rossoneri pela primeira vez.

O jogador de 28 anos está transbordando confiança, e o Cagliari se desenha como o adversário ideal para ele estender essa sequência goleadora. Podemos esperar que o francês faça a diferença jogando sob seus domínios.