Palpites: Barcelona de Guayaquil x Palmeiras - Libertadores - 3/5/23

Barcelona de Guayaquil e Palmeiras se enfrentam na noite de quarta-feira (03 de maio), às 21h30 (horário de Brasília).

No Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, o jogo é válido pela terceira rodada do Grupo C da competição continental.

O Palmeiras é o franco favorito para vencer o jogo, no entanto, este confronto pode se apresentar como um grande desafio para o Verdão. Isso porque todos os times que estão no grupo têm três pontos.

Confira dicas de apostas para Barcelona de Guayaquil x Palmeiras

Veja os palpites para a partida Barcelona de Guayaquil x Palmeiras, na Copa Libertadores, em 02/5/2023:

Dupla hipótese: Palmeiras ou empate

​1.22 na bet365

1.26 na Betano

1.28 na Sportingbet

Palmeiras para marcar no primeiro tempo

​1.90 na bet365

1.98 na Betano

1.93 na Sportingbet

Para mais de 9 escanteios no jogo

​1.57 na bet365

1.55 na Betano

1.51 na Sportingbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Palmeiras perdeu apenas 2 jogos no ano

O Palmeiras tem se mostrado mais uma vez um time muito aguerrido. Mesmo quando jogou pior que seu adversário, o time teve a capacidade de reagir e buscar um empate, como aconteceu contra o Vasco, no dia 23 de abril em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Vasco abriu dois gols de vantagem, mas viu o Palmeiras reagir e buscar o empate. Depois deste jogo, um novo placar com igualdade, o Verdão ficou no 1 a 1 contra o Tombense, pela Copa do Brasil.

No ano, o Palmeiras já teve 24 jogos, desses, ganhou 16, empatou 6 e perdeu apenas dois. Com esses números e levando em consideração que o Alviverde tem um elenco com potencial para apresentar boas atuações, optar por uma chance dupla, com vitória ou empate a favor do Verdão, ainda que com uma cotação baixa, pode ser uma opção segura para o apostador.

Aposta 1: Barcelona de Guayaquil x Palmeiras: Dupla hipótese, Palmeiras ou Empate – 1.22 na bet365, 1.26 na Betano e 1.28 na Sportingbet.

Palmeiras marcou gol no primeiro tempo em 7 dos seus últimos 8 jogos

Algo que vem sendo rotineiro nos jogos do time é marcar gols no primeiro tempo. Houve gol na primeira etapa nas duas vezes que jogou contra o Tombense, primeiro quando venceu por 4 a 2 e depois no empate por 1 a 1, na Copa do Brasil.

Além disso, o time marcou gol no primeiro tempo contra o Vasco na segunda rodada do Brasileirão, e na primeira rodada também, quando venceu o Cuiabá por 2 a 1 na estreia.

Ainda na competição estadual, o Palmeiras marcou no primeiro tempo quando derrotou o Água Santa pelo placar de 4 a 0.

E, antes de tudo isso, na própria Libertadores, quando perdeu para o Bolívar, por 3 a 1, na sua estreia na competição continental.

Por último, no sábado, dia 29 de abril, fez dois no primeiro tempo, quando venceu o Corinthians com certa facilidade, pelo placar de 2 a 1. Com isso, é razoável acreditar em pelo menos mais um gol do Palmeiras no primeiro tempo.

Aposta 2: Barcelona de Guayaquil x Palmeiras: Palmeiras para marcar no primeiro tempo – 1.90 na bet365, 1.98 na Betano e 1.93 na Sportingbet

Último jogo do Palmeiras somou 13 escanteios

O Palmeiras é conhecido por ser um time eficiente nas bolas aéreas e que tem nisso um dos pontos mais fortes de seu repertório ofensivo.

No entanto, um dos fatores que nos leva a crer num jogo com bastante escanteio se dá principalmente ao fato de que o Alviverde precisa vencer para assumir a ponta do grupo. Com isso, certamente irá com força máxima em busca de um gol, pressionando um time recuado do Barcelona que sabe que um ponto, mesmo que jogando em casa contra um Palmeiras favorito, será um grande feito.

Vale ressaltar ainda que jogos envolvendo o Verdão têm média de 11,35 escanteios no ano. No último sábado, a partida contra o Corinthians somou 13 escanteios, 7 para o Palmeiras e 6 para o rival.

Aposta 3: Barcelona de Guayaquil x Palmeiras: Mais de 9 escanteios no jogo – 1.57 na bet365, 1.55 na Betano e 1.51 na Sportingbet.