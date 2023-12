Palpite Wolverhampton x Chelsea - Premier League - 24/12/23

Em um evento especial na véspera do Natal, os Blues visitam o Wolverhampton em duelo que encerra a 18ª rodada.

A equipe londrina se garantiu na semifinal da Copa da Liga Inglesa, e agora tem em vista melhorar sua colocação na Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.95 na Betano Total de passes Connor Gallagher ter 64 ou mais 1.95 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Cole Palmer 3.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Wolves em período de dificuldades

O Wolverhampton só venceu uma de suas últimas cinco partidas na Premier League, e vem encontrando grandes dificuldades contra equipes londrinas.

Desde que bateu o Tottenham no início de novembro, os Wolves possuem três derrotas seguidas contra clubes de Londres, caindo para Fulham, Arsenal e West Ham.

A última derrota em particular foi bem dolorosa, com o Wolverhampton sofrendo um 3-0 do time de David Moyes.

Palpite 1 - Wolverhampton x Chelsea - Vitória do Chelsea: 1.95 na Betano.

Gallagher acumula boas aparições

O meio-campista inglês tem recebido toda a confiança de Mauricio Pochettino nesta temporada, e a faz valer, em especial neste mês de dezembro.

Gallagher vem se envolvendo muito na evolução do jogo dos Blues, tentando no mínimo 87 passes em cada uma das três partidas que realizou em dezembro.

Enzo Fernández deixou o último jogo dos Blues ainda no primeiro tempo, e é dúvida para a partida com o Wolves.

Caso o meia argentino não comece como titular, a importância de Gallagher no meio-campo será ampliada.

Palpite 2 - Wolverhampton x Chelsea - Connor Gallagher ter pelo menos 64 passes: 1.95 na Betano.

Palmer é reforço mais impactante da última janela

O Chelsea quebrou a banca por Moisés Caicedo, e trouxe outros nomes de peso para esta temporada, mas é difícil encontrar um que começou melhor que Palmer.

O ex-Man City já se solidificou como uma das principais peças ofensivas de Pochettino, e contribuiu diretamente para 9 gols na Premier League, marcando seis.

Palmer tem sido o principal cobrador de pênaltis da equipe, convertendo e bem todas as oportunidades que já recebeu.

Palpite 3 - Wolverhampton x Chelsea - Cole Palmer marcar a qualquer momento: 3.30 na Betano.