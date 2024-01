Palpite Volta Redonda x Fluminense - Campeonato Carioca - 18/1/24

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo pela primeira vez nesta temporada, visitando o Volta Redonda na primeira rodada do Campeonato Carioca.

Possuindo um time alternativo, já que a equipe principal ainda não retornou aos trabalhos, o Flu busca um início positivo. Dê uma olhada nos nossos palpites para esse jogo da rodada inicial do Carioca aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na KTO Total de gols de uma equipe Volta Redonda marcar no máximo um 1.40 na KTO Resultado (chance dupla) e total de gols Fluminense ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.69 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Equilíbrio recente neste embate

Além de não contar com seus principais jogadores para esse duelo, o Fluminense sequer terá seu treinador principal, com Marcão comandando o Tricolor das Laranjeiras na ocasião.

Adicionando a dificuldade que o Flu deve enfrentar contra o Voltaço, o histórico desse embate nos últimos anos traz equilíbrio.

O Fluminense goleou o Volta Redonda por 7-0 na volta da semifinal do Carioca em 2023. Mas, nos últimos quatro jogos, foram duas vitórias para cada lado.

Palpite 1 - Volta Redonda x Fluminense - Empate: 3.25 na KTO.

Flu quer seguir bons números de 2023

Mesmo iniciando sem seus pilares, o Fluminense busca dar sequência aos números defensivos que conquistou no Campeonato Carioca do ano passado.

Na primeira fase do último estadual, o Tricolor das Laranjeiras terminou com a melhor defesa da competição. Em 11 rodadas, o Fluminense sofreu apenas quatro gols na edição passada.

Sem contar que desde o início de 2022, essas equipes se enfrentaram quatro vezes e o Voltaço marcou apenas três gols.

Palpite 2 - Volta Redonda x Fluminense - Volta Redonda marcar no máximo um gol: 1.40 na KTO.

Voltaço sofreu gols com frequência em 2023

O Volta Redonda foi a campo pela última vez no início de outubro de 2023, passando perto de conseguir o acesso para a Série B.

Um dos problemas do Voltaço foi a sua incapacidade de segurar seu oponente sem gols, sendo vazado em sete de seus últimos nove jogos.

No último confronto entre as equipes deu Flu por 7-0, revertendo a derrota que havia sofrido na ida da semifinal por 2-1.

Palpite 3 - Volta Redonda x Fluminense - Empate ou vitória do Fluminense e partida com pelo menos dois gols: 1.69 na KTO.